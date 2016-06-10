Programa „Philips Sonicare for Kids“ (Programa) padeda tėvams gerinti ir stebėti savo vaikų valymo įpročius ir pateikia jiems suasmenintą valymo informaciją, grindžiamą jų vaikų valymo duomenimis (Paslaugos). Programa naudoja asmens duomenis, kuriuos surinko arba apdorojo „Philips Sonicare for Kids“ dantų šepetėlio rankena su „Bluetooth“ jungtimi (Įtaisas) ir (arba) programa. Jūsų asmens duomenų tvarkytoja pagal šį pranešimą apie privatumą yra „Philips Oral Healthcare, LLC“, adresas 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, JAV („Philips“, mūsų, mes arba mus). Šis pranešimas apie privatumą taikomas asmens duomenims, kuriuos surinko programa ir įrenginys. Šio pranešimo apie privatumą tikslas yra padėti jums suprasti mūsų privatumo praktiką jums naudojantis mūsų paslaugomis, įskaitant tai, kokius duomenis mes renkame, kodėl renkame ir ką su jais darome, taip pat jūsų individualias teises. Taip pat perskaitykite pranešimą apie slapukus ir naudojimo sąlygas, ten aprašytos sąlygos, kurių turite laikytis naudodamiesi mūsų paslaugomis.
Programa „Philips Sonicare for Kids“ (Programa) padeda tėvams gerinti ir stebėti savo vaikų valymo įpročius ir pateikia jiems suasmenintą valymo informaciją, grindžiamą jų vaikų valymo duomenimis (Paslaugos).
Programa naudoja asmens duomenis, kuriuos surinko arba apdorojo „Philips Sonicare for Kids“ dantų šepetėlio rankena su „Bluetooth“ jungtimi (Įtaisas) ir (arba) programa. Jūsų asmens duomenų tvarkytoja pagal šį pranešimą apie privatumą yra „Philips Oral Healthcare, LLC“, adresas 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, JAV („Philips“, mūsų, mes arba mus).
Šis pranešimas apie privatumą taikomas asmens duomenims, kuriuos surinko programa ir įrenginys. Šio pranešimo apie privatumą tikslas yra padėti jums suprasti mūsų privatumo praktiką jums naudojantis mūsų paslaugomis, įskaitant tai, kokius duomenis mes renkame, kodėl renkame ir ką su jais darome, taip pat jūsų individualias teises.
Taip pat perskaitykite pranešimą apie slapukus ir naudojimo sąlygas, ten aprašytos sąlygos, kurių turite laikytis naudodamiesi mūsų paslaugomis.
Gauname arba renkame informaciją ir asmens duomenis, kaip išsamiai aprašyta toliau, kai teikiame savo paslaugas, įskaitant, kai gaunate prieigą prie mūsų programos, atsisiunčiate ir įdiegiate ją.
Gauname arba renkame informaciją ir asmens duomenis, kaip išsamiai aprašyta toliau, kai teikiame savo paslaugas, įskaitant, kai gaunate prieigą prie mūsų programos, atsisiunčiate ir įdiegiate ją.
Slapti analitikos duomenys Jei pateikiate sutikimą, mes renkame analitikos duomenis apie jūsų vaikų valymo įpročius ir programos naudojimą, įskaitant dantų šepetėlio tipą (rankinis, elektrinis ar „Sonicare“), šepetėlio rankenos duomenis (modelio numerį, serijos numerį, programinės aparatinės įrangos versiją, gamintoją), valymo trukmę, valymo pradžios laiką ir intensyvumą („Valymo duomenys“). Mes naudojame ir (arba) surenkame valymo duomenis analitikos tikslais, norėdami pagerinti programą ir paslaugas, įskaitant jūsų vaiko bendrąją patirtį su programa, programos žaidimus ir grafiką ir įtaiso veiksmingumą. „Philips“ visada užtikrina, kad valymo duomenims apdoroti taikomi tinkami duomenų apsaugos saugikliai. Tarp kitko, „Philips“ susieja valymo duomenis su atsitiktiniu identifikatoriumi ir pakeičia bet kokį IP adresą, susietą su valymo duomenimis, bendruoju IP adresu prieš saugojimą. Prieš rinkdami bet kokius slaptus duomenis, jus informuosime ir paprašysime išskirtinio jūsų sutikimo pagal reglamento (ES) 2016/679 9.2.a straipsnį. Be to, kas pateikta anksčiau, prašome mums nesiųsti ir neatskleisti jokių slaptų asmens duomenų (pvz., socialinio draudimo numerių, informacijos, susijusios su rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais, filosofiniais ar kitokiais įsitikinimais, sveikata, lytiniu gyvenimu ar lytine orientacija, biometrinėmis ar genetinėmis charakteristikomis, kriminaline praeitimi ar naryste profsąjungose), naudojantis programa ar bet kuriomis kitomis priemonėmis. Jei nepateiksite sutikimo, „Philips“ niekaip neapdoros valymo duomenų. Šiuo atveju valymo duomenys liks saugomi programoje jūsų mobiliajame įrenginyje, čia „Philips“ neturės prie jų prieigos. Jūs kontroliuosite šiuos duomenis. Jei panaikinsite savo vaiko profilį ir (arba) programą, valymo duomenys bus panaikinti iš jūsų mobiliojo įrenginio.
Slapti analitikos duomenys
Jei pateikiate sutikimą, mes renkame analitikos duomenis apie jūsų vaikų valymo įpročius ir programos naudojimą, įskaitant dantų šepetėlio tipą (rankinis, elektrinis ar „Sonicare“), šepetėlio rankenos duomenis (modelio numerį, serijos numerį, programinės aparatinės įrangos versiją, gamintoją), valymo trukmę, valymo pradžios laiką ir intensyvumą („Valymo duomenys“). Mes naudojame ir (arba) surenkame valymo duomenis analitikos tikslais, norėdami pagerinti programą ir paslaugas, įskaitant jūsų vaiko bendrąją patirtį su programa, programos žaidimus ir grafiką ir įtaiso veiksmingumą. „Philips“ visada užtikrina, kad valymo duomenims apdoroti taikomi tinkami duomenų apsaugos saugikliai. Tarp kitko, „Philips“ susieja valymo duomenis su atsitiktiniu identifikatoriumi ir pakeičia bet kokį IP adresą, susietą su valymo duomenimis, bendruoju IP adresu prieš saugojimą.
Prieš rinkdami bet kokius slaptus duomenis, jus informuosime ir paprašysime išskirtinio jūsų sutikimo pagal reglamento (ES) 2016/679 9.2.a straipsnį. Be to, kas pateikta anksčiau, prašome mums nesiųsti ir neatskleisti jokių slaptų asmens duomenų (pvz., socialinio draudimo numerių, informacijos, susijusios su rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais, filosofiniais ar kitokiais įsitikinimais, sveikata, lytiniu gyvenimu ar lytine orientacija, biometrinėmis ar genetinėmis charakteristikomis, kriminaline praeitimi ar naryste profsąjungose), naudojantis programa ar bet kuriomis kitomis priemonėmis.
Jei nepateiksite sutikimo, „Philips“ niekaip neapdoros valymo duomenų. Šiuo atveju valymo duomenys liks saugomi programoje jūsų mobiliajame įrenginyje, čia „Philips“ neturės prie jų prieigos. Jūs kontroliuosite šiuos duomenis. Jei panaikinsite savo vaiko profilį ir (arba) programą, valymo duomenys bus panaikinti iš jūsų mobiliojo įrenginio.
Paskyros duomenys Norėdami gauti prieigą prie programos tėvų ataskaitų srities, turite sukurti paskyrą. Tokiais tikslais galite naudoti „MyPhilips“ paskyrą arba prisijungti, pasinaudodami savo socialinės medijos profiliu, įskaitant „Apple“ paskyrą. Mes naudojame jūsų paskyros duomenis jūsų paskyrai sukurti ir valdyti. Kaip dalį savo vaiko profilio kūrimo, galite įrašyti savo vaiko vardą ir nusiųsti (padaryti) profilio nuotrauką. Tačiau „Philips“ niekaip neapdoros tokių duomenų. Duomenys liks saugomi programoje jūsų mobiliajame įrenginyje, čia „Philips“ neturės prie jų prieigos. Jūs kontroliuosite šiuos duomenis. Jei panaikinsite savo vaiko profilį ir (arba) programėlę, duomenys bus panaikinti iš jūsų mobiliojo įrenginio.
Paskyros duomenys
Norėdami gauti prieigą prie programos tėvų ataskaitų srities, turite sukurti paskyrą. Tokiais tikslais galite naudoti „MyPhilips“ paskyrą arba prisijungti, pasinaudodami savo socialinės medijos profiliu, įskaitant „Apple“ paskyrą. Mes naudojame jūsų paskyros duomenis jūsų paskyrai sukurti ir valdyti.
Kaip dalį savo vaiko profilio kūrimo, galite įrašyti savo vaiko vardą ir nusiųsti (padaryti) profilio nuotrauką. Tačiau „Philips“ niekaip neapdoros tokių duomenų. Duomenys liks saugomi programoje jūsų mobiliajame įrenginyje, čia „Philips“ neturės prie jų prieigos. Jūs kontroliuosite šiuos duomenis. Jei panaikinsite savo vaiko profilį ir (arba) programėlę, duomenys bus panaikinti iš jūsų mobiliojo įrenginio.
Slapukai Mes naudojame slapukus, žymes ar panašias technologijas (slapukai), norėdami valdyti, teikti, gerinti, suprasti ir tinkinti savo paslaugas. Slapukai mums leidžia atpažinti jūsų mobilųjį įrenginį ir rinkti informaciją bei asmens duomenis, įskaitant unikalų jūsų įrenginio numerį, jūsų mobiliojo įrenginio IP adresą, jūsų naudojamos mobiliosios interneto naršyklės ar operacinės sistemos tipą, seanso ir naudojimo duomenis arba su paslauga susijusią našumo informaciją, kuri yra informacija apie tai, kaip naudojate programą. Mes taip pat naudojame šią informaciją, kad parodytume jums šaliai pritaikytą turinį (įskaitant informaciją jūsų vietos kalba). Prieš naudodami slapukus analitikos tikslais paprašysime jūsų sutikimo.
Slapukai
Mes naudojame slapukus, žymes ar panašias technologijas (slapukai), norėdami valdyti, teikti, gerinti, suprasti ir tinkinti savo paslaugas. Slapukai mums leidžia atpažinti jūsų mobilųjį įrenginį ir rinkti informaciją bei asmens duomenis, įskaitant unikalų jūsų įrenginio numerį, jūsų mobiliojo įrenginio IP adresą, jūsų naudojamos mobiliosios interneto naršyklės ar operacinės sistemos tipą, seanso ir naudojimo duomenis arba su paslauga susijusią našumo informaciją, kuri yra informacija apie tai, kaip naudojate programą. Mes taip pat naudojame šią informaciją, kad parodytume jums šaliai pritaikytą turinį (įskaitant informaciją jūsų vietos kalba).
Prieš naudodami slapukus analitikos tikslais paprašysime jūsų sutikimo.
Reitingai ir apžvalgos duomenys
Jei parašysite atsiliepimą ar įvertinsite programėlę „app stores“, apdorosime šią informaciją, kad galėtumėte atsakyti į jūsų komentarus ir klausimus, suprasti, kaip jaučiatės naudodamiesi programėle ir norėdami sužinoti, kaip bendrai vertinate ją ir mūsų prekės ženklą ir siekdami patobulinti programėlę pasitelksime šias įžvalgas. Mes galime matyti tik jūsų „app stores“ vartotojo vardą, įvertinimus, komentarus ir bet kokią kitą informaciją, kurią nusprendėte pasidalinti su mumis arba viešai paskelbėte. Nebent jūs to reikalaujate, mes nesiejame šios informacijos su jūsų paskyros kredencialais ar su kita mūsų disponuojama jūsų informacija. Kai jums reikės klientų techninio aptarnavimo paslaugų, mes galime naudoti jūsų duomenis tam, kad galėtumėme imtis tolesnių veiksmų, susijusių su jūsų atveju ir padėti jums suprasti, kaip naudotis klientų aptarnavimo paslaugomis, kaip paaiškinta toliau pateiktame skyriuje Klientų aptarnavimo duomenys. Mes manome, kad jūsų reitingų ir apžvalgos duomenų apdorojimas grindžiamas teisėtais „Philips“ interesais ir yra teisėtas pagal Reglamento (ES) Nr. 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktą.
Klientų aptarnavimo duomenys Jei jums reikia pasinaudoti klientams teikiama pagalba, galime prašyti pateikti mums informacijos, susijusios su tuo, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, įskaitant jūsų sąveiką su „Philips“, ir kaip su jumis susisiekti, kad galėtume suteikti reikalingą pagalbą. Valdome ir teikiame savo paslaugas, įskaitant pagalbos klientams teikimą, taip pat tobuliname, taisome bei pritaikome savo paslaugas. Jūsų informaciją taip pat naudojame tam, kad jums atsakytume, kai susisiekiate su mumis. Manome, kad pagalbos klientams duomenų apdorojimas būtinas sutarčiai, kurios šalis teisėtai esate pagal reglamento (ES) 2016/679 6.1.b straipsnį, vykdyti. Kai kuriais atvejais manome, kad jūsų kliento palaikymo duomenų apdorojimas grindžiamas teisėtais „Philips“ interesais ir yra teisėtas pagal reglamento (ES) 2016/679 6.1.f straipsnį.
Klientų aptarnavimo duomenys
Jei jums reikia pasinaudoti klientams teikiama pagalba, galime prašyti pateikti mums informacijos, susijusios su tuo, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, įskaitant jūsų sąveiką su „Philips“, ir kaip su jumis susisiekti, kad galėtume suteikti reikalingą pagalbą. Valdome ir teikiame savo paslaugas, įskaitant pagalbos klientams teikimą, taip pat tobuliname, taisome bei pritaikome savo paslaugas. Jūsų informaciją taip pat naudojame tam, kad jums atsakytume, kai susisiekiate su mumis.
Manome, kad pagalbos klientams duomenų apdorojimas būtinas sutarčiai, kurios šalis teisėtai esate pagal reglamento (ES) 2016/679 6.1.b straipsnį, vykdyti. Kai kuriais atvejais manome, kad jūsų kliento palaikymo duomenų apdorojimas grindžiamas teisėtais „Philips“ interesais ir yra teisėtas pagal reglamento (ES) 2016/679 6.1.f straipsnį.
Kombinuotieji duomenys Mes galime derinti jūsų asmens duomenis, įskaitant paskyros duomenis, slapukus, su duomenimis, surinktais jūsų sąveikos ir „Philips“ skaitmeninių kanalų, kaip socialinė medija, žiniatinklio svetainės, el. laiškai, programos ir prijungti produktai naudojimo metu, įskaitant jūsų IP adresus, slapukus, mobiliojo įrenginio informaciją, komunikacijas, kurias spustelėjate ar bakstelėjate, vietos išsamią informaciją ir žiniatinklio svetaines, kurias lankote. Jūsų kombinuotuosius duomenis naudojame norėdami pagerinti programos, įtaiso (-ų) ir paslaugų turinį, funkcijas ir naudingumą, taip pat kurdami naujus produktus bei paslaugas. Šiuo atveju manome, kad jūsų kombinuotųjų duomenų apdorojimas grindžiamas teisėtais „Philips“ interesais ir yra teisėtas pagal reglamento (ES) 2016/679 6.1.f straipsnį. Prieš tvarkydami bet kokius slaptus duomenis šiame skyriuje minėtais tikslais mes jus informuosime ir paprašysime aiškaus jūsų sutikimo pagal reglamento (ES) 2016/679 9.2.a. straipsnį ir Brazilijos bendrąjį duomenų apsaugos įstatymą (LGPD), federalinio įstatymo Nr. 13,709/2018. Į kombinuotuosius duomenis neįeina su jūsų vaiku susiję asmens duomenys. Jei sutinkate gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ produktus, paslaugas, renginius ir pasiūlymus, kurie gali būti jums tinkami pagal jūsų pageidavimus ir elgseną prisijungus, galime jums siųsti rinkodaros ir pasiūlymų pranešimus el. paštu, juos pateikti telefonu ir kitais skaitmeniniais kanalais, pvz., mobiliosiose programose ir socialinėje medijoje. Kad galėtume pritaikyti pranešimus pagal jūsų pageidavimus ir elgseną bei pateikti jums tinkamesnę ir labiau suasmenintą patirtį, mes galime analizuoti jūsų kombinuotuosius duomenis. Prieš siųsdami reklaminius pranešimus jums, mes paprašysime jūsų sutikimo.
Kombinuotieji duomenys
Mes galime derinti jūsų asmens duomenis, įskaitant paskyros duomenis, slapukus, su duomenimis, surinktais jūsų sąveikos ir „Philips“ skaitmeninių kanalų, kaip socialinė medija, žiniatinklio svetainės, el. laiškai, programos ir prijungti produktai naudojimo metu, įskaitant jūsų IP adresus, slapukus, mobiliojo įrenginio informaciją, komunikacijas, kurias spustelėjate ar bakstelėjate, vietos išsamią informaciją ir žiniatinklio svetaines, kurias lankote.
Jūsų kombinuotuosius duomenis naudojame norėdami pagerinti programos, įtaiso (-ų) ir paslaugų turinį, funkcijas ir naudingumą, taip pat kurdami naujus produktus bei paslaugas. Šiuo atveju manome, kad jūsų kombinuotųjų duomenų apdorojimas grindžiamas teisėtais „Philips“ interesais ir yra teisėtas pagal reglamento (ES) 2016/679 6.1.f straipsnį. Prieš tvarkydami bet kokius slaptus duomenis šiame skyriuje minėtais tikslais mes jus informuosime ir paprašysime aiškaus jūsų sutikimo pagal reglamento (ES) 2016/679 9.2.a. straipsnį ir Brazilijos bendrąjį duomenų apsaugos įstatymą (LGPD), federalinio įstatymo Nr. 13,709/2018. Į kombinuotuosius duomenis neįeina su jūsų vaiku susiję asmens duomenys.
Jei sutinkate gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ produktus, paslaugas, renginius ir pasiūlymus, kurie gali būti jums tinkami pagal jūsų pageidavimus ir elgseną prisijungus, galime jums siųsti rinkodaros ir pasiūlymų pranešimus el. paštu, juos pateikti telefonu ir kitais skaitmeniniais kanalais, pvz., mobiliosiose programose ir socialinėje medijoje. Kad galėtume pritaikyti pranešimus pagal jūsų pageidavimus ir elgseną bei pateikti jums tinkamesnę ir labiau suasmenintą patirtį, mes galime analizuoti jūsų kombinuotuosius duomenis. Prieš siųsdami reklaminius pranešimus jums, mes paprašysime jūsų sutikimo.
Leidimai Programa gali prašyti jūsų leidimo prieigai prie jūsų mobiliojo įrenginio saugyklos išteklių, jutiklių ar kitų funkcijų (pvz., nuotraukų, kameros, „Wi-Fi“, geografinės padėties ar „Bluetooth“). Mums reikia prieigos, kai griežtai būtina paslaugoms teikti, kaip išsamiai paaiškinta toliau.
Leidimai
Programa gali prašyti jūsų leidimo prieigai prie jūsų mobiliojo įrenginio saugyklos išteklių, jutiklių ar kitų funkcijų (pvz., nuotraukų, kameros, „Wi-Fi“, geografinės padėties ar „Bluetooth“). Mums reikia prieigos, kai griežtai būtina paslaugoms teikti, kaip išsamiai paaiškinta toliau.
„Philips“ gali atskleisti jūsų asmens duomenis trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, verslo partneriams ar kitoms trečiosioms šalims pagal šį pranešimą apie privatumą ir (arba) taikomus įstatymus.
„Philips“ gali atskleisti jūsų asmens duomenis trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, verslo partneriams ar kitoms trečiosioms šalims pagal šį pranešimą apie privatumą ir (arba) taikomus įstatymus.
Paslaugų teikėjai Dirbame su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, padedančiais mums valdyti, teikti, gerinti, suprasti, pritaikyti savo paslaugas, rūpintis jų palaikymu ir rinkodara. Galime bendrinti jūsų duomenis su toliau nurodytais paslaugų teikėjais. Šie paslaugų teikėjai teikia būtiną aparatūrą, programinę įrangą, tinklo ryšius, saugyklas, operacijų paslaugas ir (arba) susijusią technologiją, būtiną programai vykdyti arba paslaugoms teikti. Šie paslaugų teikėjai teikia būtiną aparatūrą, programinę įrangą, tinklo ryšius, saugyklas ir (arba) susijusią technologiją, kurios mums reikia programos analitikai atlikti. „Philips“ reikalauja, kad paslaugų teikėjai užtikrintų tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugos lygį, panašų į tokį, kokį suteikiame mes. Reikalaujame, kad mūsų paslaugų teikėjai jūsų asmens duomenis apdorotų tik pagal mūsų instrukcijas ir tik konkrečiais anksčiau minėtais tikslais, kad turėtų prieigą prie minimalaus duomenų kiekio, jiems reikalingo norint teikti konkrečią paslaugą, ir kad užtikrintų jūsų asmens duomenų saugumą. Kitos trečiosios šalys „Philips“ taip pat gali dirbti su trečiosiomis šalimis, kurios apdoroja jūsų asmens duomenis savais tikslais. Jei „Philips“ bendrina asmens duomenis su trečiosiomis šalimis, kurios naudoja jūsų asmens duomenis savais tikslais, „Philips“ užtikrins, kad, prieš bendrinant jūsų asmens duomenis, būtumėte informuoti ir (arba) kad būtų gautas jūsų sutikimas pagal taikomus įstatymus. Tokiu atveju atidžiai perskaitykite jų pranešimus apie privatumą, nes ten informuojama apie jų privatumo praktiką, įskaitant tai, kokio tipo asmens duomenys renkami ir kaip jie naudojami, apdorojami bei saugomi. „Philips“ kartais parduoda verslą ar verslo dalį kitai įmonei. Toks nuosavybės perdavimas gali apimti jūsų asmens duomenų, tiesiogiai susijusių su tuo verslu, perdavimą perkančiai įmonei. Visas mūsų teises ir pareigas pagal mūsų pranešimą apie privatumą „Philips“ laisvai gali priskirti bet kokiam savo filialui, kai tai susiję su susiliejimu, įsigijimu, restruktūrizavimu ar turto pardavimu, taikomu įstatymu arba kitais būdais; galime perduoti jūsų asmens duomenis bet kuriam iš savo filialų, subjektų perėmėjų ar naujam savininkui. Žinokite, kad kai jūs prisijungiate, pasinaudodami savo „Facebook“ socialinės medijos paskyra ir „Android“, jūs suteikiate galimybę „Facebook“ rinkti tolesnę informaciją, naudojant „Facebook“ SDK: „Facebook“ taip pat gali rinkti analitikos duomenis apie tai, kaip jūs naudojate SDK, informaciją apie jūsų naudojamos programos pavadinimą, datą, kai autorizavote prisijungimą ir bet kurį URL, susietą su jūsų prisijungimu. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Facebook“ naudoja jūsų informaciją, galite gauti perskaitę „Facebook“ Duomenų politiką. Žinokite, kad prisijungimo naudojant „Facebook“ funkcija yra visiškai pasirinktinė, mes visada leisime jums prisijungti, pasinaudojant jūsų „MyPhilips“ paskyra. Duomenų perdavimas į užsienį Jūsų asmens duomenys gali būti laikomi ir apdorojami bet kurioje šalyje, kurioje turime įmonę arba kurioje bendradarbiaujame su paslaugų teikėjais. Naudodamiesi tokiomis paslaugomis patvirtinate informacijos perdavimą (jei vykdomas) į kitas šalis, kuriose duomenų apsaugos taisyklės gali skirtis nuo taikomų jūsų gyvenamojoje šalyje. Tam tikromis aplinkybėmis teismai, teisėtvarkos, reguliavimo arba saugumo institucijos tokiose kitose šalyse gali gauti prieigą prie jūsų asmens duomenų. Jei esate EEE, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų filialams arba paslaugų teikėjams ne EEE šalyse, kurias Europos Komisija pripažįsta užtikrinančiomis tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal EEE standartus (visas šalių sąrašas pateiktas čia https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Perdavimui iš EEE į šalis, kurių Europos Komisija nelaiko tinkamomis, kaip Jungtinės Valstijos, mes taikome tinkamas priemones, kaip mūsų privalomos korporacinės taisyklės klientų, tiekėjų ir verslo partnerių duomenims ir (arba) standartines sutartines išlygas, priimtas Europos Komisijos jūsų asmens duomenims apsaugoti. Šių priemonių kopiją galite gauti spustelėję anksčiau pateiktą saitą arba susisiekę su mumis čia. Kiek laiko saugome jūsų duomenis Jūsų duomenis saugosime tiek, kiek reikės, arba tiek, kiek leidžiama, atsižvelgiant į tikslą (-us), kuriuo (-iais) duomenys surinkti. Kriterijai, kuriuos naudojame saugojimo laikotarpiams nustatyti, apima: i) laikotarpio, kai naudojate programą ir paslaugas, trukmę; ii) mums taikomus teisinius įsipareigojimus; iii) ar saugoti patartina, atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (pvz., dėl senaties termino taikymo, bylinėjimosi ar teisinių tyrimų).
Paslaugų teikėjai
Dirbame su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, padedančiais mums valdyti, teikti, gerinti, suprasti, pritaikyti savo paslaugas, rūpintis jų palaikymu ir rinkodara.
Galime bendrinti jūsų duomenis su toliau nurodytais paslaugų teikėjais.
Šie paslaugų teikėjai teikia būtiną aparatūrą, programinę įrangą, tinklo ryšius, saugyklas, operacijų paslaugas ir (arba) susijusią technologiją, būtiną programai vykdyti arba paslaugoms teikti.
Šie paslaugų teikėjai teikia būtiną aparatūrą, programinę įrangą, tinklo ryšius, saugyklas ir (arba) susijusią technologiją, kurios mums reikia programos analitikai atlikti.
„Philips“ reikalauja, kad paslaugų teikėjai užtikrintų tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugos lygį, panašų į tokį, kokį suteikiame mes. Reikalaujame, kad mūsų paslaugų teikėjai jūsų asmens duomenis apdorotų tik pagal mūsų instrukcijas ir tik konkrečiais anksčiau minėtais tikslais, kad turėtų prieigą prie minimalaus duomenų kiekio, jiems reikalingo norint teikti konkrečią paslaugą, ir kad užtikrintų jūsų asmens duomenų saugumą.
Kitos trečiosios šalys
„Philips“ taip pat gali dirbti su trečiosiomis šalimis, kurios apdoroja jūsų asmens duomenis savais tikslais. Jei „Philips“ bendrina asmens duomenis su trečiosiomis šalimis, kurios naudoja jūsų asmens duomenis savais tikslais, „Philips“ užtikrins, kad, prieš bendrinant jūsų asmens duomenis, būtumėte informuoti ir (arba) kad būtų gautas jūsų sutikimas pagal taikomus įstatymus. Tokiu atveju atidžiai perskaitykite jų pranešimus apie privatumą, nes ten informuojama apie jų privatumo praktiką, įskaitant tai, kokio tipo asmens duomenys renkami ir kaip jie naudojami, apdorojami bei saugomi.
„Philips“ kartais parduoda verslą ar verslo dalį kitai įmonei. Toks nuosavybės perdavimas gali apimti jūsų asmens duomenų, tiesiogiai susijusių su tuo verslu, perdavimą perkančiai įmonei. Visas mūsų teises ir pareigas pagal mūsų pranešimą apie privatumą „Philips“ laisvai gali priskirti bet kokiam savo filialui, kai tai susiję su susiliejimu, įsigijimu, restruktūrizavimu ar turto pardavimu, taikomu įstatymu arba kitais būdais; galime perduoti jūsų asmens duomenis bet kuriam iš savo filialų, subjektų perėmėjų ar naujam savininkui.
Žinokite, kad kai jūs prisijungiate, pasinaudodami savo „Facebook“ socialinės medijos paskyra ir „Android“, jūs suteikiate galimybę „Facebook“ rinkti tolesnę informaciją, naudojant „Facebook“ SDK:
„Facebook“ taip pat gali rinkti analitikos duomenis apie tai, kaip jūs naudojate SDK, informaciją apie jūsų naudojamos programos pavadinimą, datą, kai autorizavote prisijungimą ir bet kurį URL, susietą su jūsų prisijungimu. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Facebook“ naudoja jūsų informaciją, galite gauti perskaitę „Facebook“ Duomenų politiką. Žinokite, kad prisijungimo naudojant „Facebook“ funkcija yra visiškai pasirinktinė, mes visada leisime jums prisijungti, pasinaudojant jūsų „MyPhilips“ paskyra.
Duomenų perdavimas į užsienį
Jūsų asmens duomenys gali būti laikomi ir apdorojami bet kurioje šalyje, kurioje turime įmonę arba kurioje bendradarbiaujame su paslaugų teikėjais. Naudodamiesi tokiomis paslaugomis patvirtinate informacijos perdavimą (jei vykdomas) į kitas šalis, kuriose duomenų apsaugos taisyklės gali skirtis nuo taikomų jūsų gyvenamojoje šalyje. Tam tikromis aplinkybėmis teismai, teisėtvarkos, reguliavimo arba saugumo institucijos tokiose kitose šalyse gali gauti prieigą prie jūsų asmens duomenų.
Jei esate EEE, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų filialams arba paslaugų teikėjams ne EEE šalyse, kurias Europos Komisija pripažįsta užtikrinančiomis tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal EEE standartus (visas šalių sąrašas pateiktas čia https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Perdavimui iš EEE į šalis, kurių Europos Komisija nelaiko tinkamomis, kaip Jungtinės Valstijos, mes taikome tinkamas priemones, kaip mūsų privalomos korporacinės taisyklės klientų, tiekėjų ir verslo partnerių duomenims ir (arba) standartines sutartines išlygas, priimtas Europos Komisijos jūsų asmens duomenims apsaugoti. Šių priemonių kopiją galite gauti spustelėję anksčiau pateiktą saitą arba susisiekę su mumis čia.
Kiek laiko saugome jūsų duomenis
Jūsų duomenis saugosime tiek, kiek reikės, arba tiek, kiek leidžiama, atsižvelgiant į tikslą (-us), kuriuo (-iais) duomenys surinkti. Kriterijai, kuriuos naudojame saugojimo laikotarpiams nustatyti, apima: i) laikotarpio, kai naudojate programą ir paslaugas, trukmę; ii) mums taikomus teisinius įsipareigojimus; iii) ar saugoti patartina, atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (pvz., dėl senaties termino taikymo, bylinėjimosi ar teisinių tyrimų).
Jūsų pasirinkimai ir teisės Jei norite pateikti prašymą pasiekti anksčiau mums pateiktus asmens duomenis, juos ištaisyti, apriboti ar uždrausti jų apdorojimą, jei norite pateikti prašymą gauti elektroninę savo asmens duomenų kopiją persiuntimo kitai įmonei tikslais (tiek, kiek šią duomenų perkėlimo teisę jums užtikrina taikomas įstatymas), galite susisiekti su mumis čia. Atsakysime į jūsų prašymą, laikydamiesi taikomo įstatymo. Savo prašyme aiškiai nurodykite, kuriuos asmens duomenis norite pasiekti, ištaisyti, ištrinti, apriboti arba prieštarauti, kad jie būtų apdoroti. Siekdami jus apsaugoti, galime patenkinti tik prašymus dėl asmens duomenų, susijusių su jūsų paskyra, el. pašto adresu ar kita paskyros informacija, kurią naudojate siųsdami savo prašymą; mums gali prireikti patikrinti jūsų tapatybę prieš patenkinant prašymą. Stengsimės patenkinti jūsų prašymą kuo greičiau, kiek tai racionalu. Nors pasikliaujame jūsų sutikimu rinkti ir (arba) apdoroti jūsų asmens duomenis, bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą, tačiau tai neturės įtakos apdorojimo, grindžiamo jūsų sutikimu prieš atšaukiant, teisėtumui. Nors pasikliaujame sutarties vykdymu jūsų asmens duomenims apdoroti paslaugų tikslais, mes galime nesugebėti teikti paslaugų, jei negauname jūsų informacijos. Žinokite, kad jei pasinaudosite (kuriais nors) pasirinkimais ir teisėmis, galite nebegalėti naudotis mūsų paslaugomis ar jų dalimi. Kai mes apdorojame jūsų asmens duomenis pagal teisinį įsipareigojimą, kuris mums taikomas, įskaitant tai, kai sąveikaujate su mumis, kad pasinaudotumėte bet kuria iš jūsų teisių, mes manome, kad apdorojimas teisėtas pagal reglamento (ES) 2016/679 6.1.(c) straipsnį.
Jūsų pasirinkimai ir teisės
Jei norite pateikti prašymą pasiekti anksčiau mums pateiktus asmens duomenis, juos ištaisyti, apriboti ar uždrausti jų apdorojimą, jei norite pateikti prašymą gauti elektroninę savo asmens duomenų kopiją persiuntimo kitai įmonei tikslais (tiek, kiek šią duomenų perkėlimo teisę jums užtikrina taikomas įstatymas), galite susisiekti su mumis čia. Atsakysime į jūsų prašymą, laikydamiesi taikomo įstatymo.
Savo prašyme aiškiai nurodykite, kuriuos asmens duomenis norite pasiekti, ištaisyti, ištrinti, apriboti arba prieštarauti, kad jie būtų apdoroti. Siekdami jus apsaugoti, galime patenkinti tik prašymus dėl asmens duomenų, susijusių su jūsų paskyra, el. pašto adresu ar kita paskyros informacija, kurią naudojate siųsdami savo prašymą; mums gali prireikti patikrinti jūsų tapatybę prieš patenkinant prašymą. Stengsimės patenkinti jūsų prašymą kuo greičiau, kiek tai racionalu.
Nors pasikliaujame jūsų sutikimu rinkti ir (arba) apdoroti jūsų asmens duomenis, bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą, tačiau tai neturės įtakos apdorojimo, grindžiamo jūsų sutikimu prieš atšaukiant, teisėtumui. Nors pasikliaujame sutarties vykdymu jūsų asmens duomenims apdoroti paslaugų tikslais, mes galime nesugebėti teikti paslaugų, jei negauname jūsų informacijos.
Žinokite, kad jei pasinaudosite (kuriais nors) pasirinkimais ir teisėmis, galite nebegalėti naudotis mūsų paslaugomis ar jų dalimi.
Kai mes apdorojame jūsų asmens duomenis pagal teisinį įsipareigojimą, kuris mums taikomas, įskaitant tai, kai sąveikaujate su mumis, kad pasinaudotumėte bet kuria iš jūsų teisių, mes manome, kad apdorojimas teisėtas pagal reglamento (ES) 2016/679 6.1.(c) straipsnį.
Mes saugome jūsų duomenis Rimtai vertiname savo pareigą apsaugoti duomenis, kuriuos patikite „Philips“, nuo atsitiktinio arba neteisėto pakeitimo, praradimo, netinkamo naudojimo, atskleidimo arba prieigos. „Philips“ naudoja įvairias saugos technologijas, technines ir organizacines priemones, padedančias apsaugoti jūsų duomenis. Šiuo tikslu, be kitų priemonių, taikome prieigos kontrolę, naudojame užkardas ir saugius protokolus.
Mes saugome jūsų duomenis
Rimtai vertiname savo pareigą apsaugoti duomenis, kuriuos patikite „Philips“, nuo atsitiktinio arba neteisėto pakeitimo, praradimo, netinkamo naudojimo, atskleidimo arba prieigos. „Philips“ naudoja įvairias saugos technologijas, technines ir organizacines priemones, padedančias apsaugoti jūsų duomenis. Šiuo tikslu, be kitų priemonių, taikome prieigos kontrolę, naudojame užkardas ir saugius protokolus.
Speciali informacija tėvams „Philips“ politika yra laikytis įstatymų, kai reikalaujama tėvo ar globėjo leidimo prieš renkant, naudojant arba atskleidžiant vaikų asmens duomenis. Įsipareigojame apsaugoti vaikų privatumą, todėl primygtinai skatiname tėvus ir globėjus aktyviai domėtis, ką vaikai veikia internete, ir atstovauti jų interesams. Jei tėvas ar globėjas sužino, kad jo ar jos vaikas pateikė mums savo asmens duomenis be jo ar jos sutikimo, prašome susisiekti su mumis čia. Jei sužinome, kad vaikas pateikė mums asmens duomenis, panaikiname jo (jos) duomenis iš savo failų.
Speciali informacija tėvams
„Philips“ politika yra laikytis įstatymų, kai reikalaujama tėvo ar globėjo leidimo prieš renkant, naudojant arba atskleidžiant vaikų asmens duomenis. Įsipareigojame apsaugoti vaikų privatumą, todėl primygtinai skatiname tėvus ir globėjus aktyviai domėtis, ką vaikai veikia internete, ir atstovauti jų interesams.
Jei tėvas ar globėjas sužino, kad jo ar jos vaikas pateikė mums savo asmens duomenis be jo ar jos sutikimo, prašome susisiekti su mumis čia. Jei sužinome, kad vaikas pateikė mums asmens duomenis, panaikiname jo (jos) duomenis iš savo failų.
Šio pranešimo apie privatumą pakeitimai Mūsų paslaugos laikui bėgant gali būti keičiamos jums iš anksto nepranešus. Dėl šios priežasties pasiliekame teisę laikui bėgant keisti arba atnaujinti šį pranešimą apie privatumą. Kai atnaujinsime šį pranešimą apie privatumą, taip pat atnaujinsime datą šio pranešimo apie privatumą viršuje. Skatiname jus reguliariai peržiūrėti vėliausią šio pranešimo apie privatumą versiją. Naujas pranešimas apie privatumą įsigalioja nedelsiant, kai tik paskelbiamas. Jei nesutinkate su peržiūrėtu pranešimu, turite pakeisti savo nuostatas arba nustoti naudotis mūsų paslaugomis. Nenutraukdami prieigos arba naudodamiesi mūsų paslaugomis įsigaliojus tokiems pakeitimams, pripažįstate, kad buvote informuoti ir sutinkate su pakeistu pranešimu apie privatumą.
Šio pranešimo apie privatumą pakeitimai
Mūsų paslaugos laikui bėgant gali būti keičiamos jums iš anksto nepranešus. Dėl šios priežasties pasiliekame teisę laikui bėgant keisti arba atnaujinti šį pranešimą apie privatumą. Kai atnaujinsime šį pranešimą apie privatumą, taip pat atnaujinsime datą šio pranešimo apie privatumą viršuje.
Skatiname jus reguliariai peržiūrėti vėliausią šio pranešimo apie privatumą versiją.
Naujas pranešimas apie privatumą įsigalioja nedelsiant, kai tik paskelbiamas. Jei nesutinkate su peržiūrėtu pranešimu, turite pakeisti savo nuostatas arba nustoti naudotis mūsų paslaugomis. Nenutraukdami prieigos arba naudodamiesi mūsų paslaugomis įsigaliojus tokiems pakeitimams, pripažįstate, kad buvote informuoti ir sutinkate su pakeistu pranešimu apie privatumą.
Susisiekite su mumis Reglamento (ES) 2016/679 27 straipsnio tikslais, „Philips International B.V.“ (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Nyderlandai) veikia kaip jūsų atstovas Europos Sąjungoje. Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šiuo pranešimu apie privatumą arba būdu, kuriuo „Philips“ naudoja jūsų asmens duomenis, galite susisiekti su mumis (įskaitant mūsų duomenų apsaugos pareigūną ir (arba) atstovą čia. Taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai savo šalyje arba regione.
Susisiekite su mumis
Reglamento (ES) 2016/679 27 straipsnio tikslais, „Philips International B.V.“ (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Nyderlandai) veikia kaip jūsų atstovas Europos Sąjungoje.
Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šiuo pranešimu apie privatumą arba būdu, kuriuo „Philips“ naudoja jūsų asmens duomenis, galite susisiekti su mumis (įskaitant mūsų duomenų apsaugos pareigūną ir (arba) atstovą čia. Taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai savo šalyje arba regione.
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