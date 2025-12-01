Naujasis irigatorius su „Quad Stream“ technologija Power Flosser Pažangiausia pasaulyje barzdaskutė su DI *
Naujas „Philips“ S9000
*dirbtiniu intelektu Lapkričio mėnesio išpardavimas
Nuolaidos iki - 20% Philips el.parduotuvė
*Nemokamas pristatymas *30 dienų pinigų grąžinimo garantija Produktai grožiui
Philips el.parduotuvė
*Nemokamas pristatymas *30 dienų pinigų grąžinimo garantija PremiumAll-in-Onešepetelio galvute visapusiškaiburnos priežiura i
Pašalina net iki 20k. daugiau apnašu Iki 15k. sveikesnes dantenos vosper šešias savaites
Valentino dienos pasiūlymai grožiui ir sveikatai
Buitinės technikos Vasario mėnesio išpardavimas! Pirkti kartu apsimoka
SONICARE burnos irigatorius ir elektrinis dantų šepetėlis
Pirkite naująjį Saeco automatinį kavos aparatą ir gaukite iki 8 kg „L’OR” kavos pupelių dovanų!* Philips Sonicare
Elektrinis dantų šepetėlis vaikams Daugiau džiaugsmo, daugiau kruopštaus valymo
Naujasis „Sonicare Prestige 9000“ su „SenseIQ“ technologija
Tai OneBlade 360! Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio plaukus
Mėgaukitės iki 18 mėnesių glotnia oda be plaukelių su Philips Lumea IPL*
Apsipirkite laiku, ilsėkitės per šventes. Philips Sonicare
Pajusk skirtumą jau po pirmos dienos!
Išsaugo net iki 95% natūralios plaukų drėgmės Plaukų džiovintuvas „Philips SenseIQ“ LatteGo
Skani kava paprastai Geresnis oras, kuriuo kvėpuojate!
„Philips“ „2-in-1" („du viename“) serija 2000i Nepriekaištinga švara valant bet kuria kryptimi
8000 Aqua Plus
StyleTouch 8000 Drabužių garintuvai
Kvėpuokite sveikesniu oru namuose Oro valytuvas „Philips Dual Scan”
Pasirinkti gaminiai
(
0/3)
Pridėti gaminį
Pridėti gaminį
Pridėti gaminį
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.