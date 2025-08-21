Atraskite 5K raiškos galią – jūsų tobulą ekraną su sklandžiu „Thunderbolt™ 4“ ryšiu, funkcija „Calman Ready“ kalibruotoms spalvoms ir studijos lygio tikslumu.
Pasiektas tobulas tikslumas
Vizualinis engine šiuolaikinei kūrybinei studijai
Profesionalams, kuriems reikia daugiau nei tik pikselių, „Philips Brilliance 27E3U7903“ monitorius siūlo 5K raišką su 218 PPI, kad būtų užtikrintos itin smulkios detalės, tikroviškos spalvos ir sklandus suderinamumas.
Nesvarbu, ar montuojate vaidybinį filmą, ar kuriate 3D objektus, ar itin tikroviškus vaizdus, kiekvienas atspalvis ir kadras bus perteikti tiksliai taip, kaip įsivaizdavote.
Raiška 5120 x 2880 5K UHD
99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
Spalvų tikslumas Delta E <2
Sertifikuota HDR600
Navrženo s ohledem na tvůrce
Kiekvienas pikselis ir kiekviena detalė bus tiksliai tokia, kokia turėtų būti
Nuo spalvininkų ir animatorių iki muzikos prodiuserių ir žaidimų dizainerių – „Philips Brilliance“ monitorius stilingai ir tiksliai prisitaiko prie bet kokio darbo eigos. Elegantiškas, apsaugantis nuo akinimo priekinis stiklas užtikrina patogų žiūrėjimą bet kokioje šviesoje. Švarus, minimalistinis dizainas puikiai tinka kūrybinei aplinkai.
Filmo kūrėjai ir vaizdo įrašų montuotojai
HDR600, Calman Ready, tikslumas kaip kadruose
Grafikai
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, antirefleksinis švarumas
Thunderbolt™ 4. Visiškas prijungimas. Daugiau jokios netvarkos.
Tik vienas laidas. Beribės galimybės. „Philips Brilliance“ monitorius yra daugiau nei tiesiog ekranas – tai jūsų kūrybinės įrangos centras. Su „Thunderbolt™ 4“ įvesties/išvesties jungtimi, nuosekliu sujungimu ir visomis prijungimo funkcijomis jūsų studija bus švaresnė, greitesnė ir galingesnė.
Jūsų nustatymai – supaprastinti
Thunderbolt™ 4
Smart KVM
5MP AI Webcam
USB-C Docking
Visada švariai ir tiksliai
Internetinė kamera, kuri dirba taip pat sunkiai, kaip ir jūs
5 MP internetinė kamera su automatinio kadravimo funkcija išlaiko vaizdą ryškų ir centruotą, kad ir kaip judėtumėte, todėl puikiai tinka mišrių funkcijų kūrėjams, norintiems suderinti bendradarbiavimą ir gilų susikaupimą.
Sukurta įkvėpimui
Minimalistinis dizainas. Maksimali galia.
Įkvėptas modernių kūrybinių studijų, „Philips Brilliance“ monitorius suteikia jūsų erdvei rafinuotumo. Švarios linijos, moderni estetika ir tikslingas dizainas sukuria aplinką, kurioje jums patiks dirbti.
Ar esate pasiruošę pradėti kurti?
Pagerinkite savo studiją su „Philips Brilliance“ monitoriumi
