Philips
Brilliance 27E3U7903

Sukurta kūrėjams. Sukalibruota tobulumui.

 
Atraskite 5K raiškos galią – jūsų tobulą ekraną su sklandžiu „Thunderbolt™ 4“ ryšiu, funkcija „Calman Ready“ kalibruotoms spalvoms ir studijos lygio tikslumu.

Pasiektas tobulas tikslumas

Vizualinis engine šiuolaikinei kūrybinei studijai


Profesionalams, kuriems reikia daugiau nei tik pikselių, „Philips Brilliance 27E3U7903“ monitorius siūlo 5K raišką su 218 PPI, kad būtų užtikrintos itin smulkios detalės, tikroviškos spalvos ir sklandus suderinamumas.

visualization for 4k vs 5k

Nesvarbu, ar montuojate vaidybinį filmą, ar kuriate 3D objektus, ar itin tikroviškus vaizdus, ​​kiekvienas atspalvis ir kadras bus perteikti tiksliai taip, kaip įsivaizdavote.

 

  • Raiška 5120 x 2880 5K UHD
  • 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
  • Spalvų tikslumas Delta E <2
  • Sertifikuota HDR600

 

a woman editing and crafting assets with Philips monitor

Navrženo s ohledem na tvůrce

Kiekvienas pikselis ir kiekviena detalė bus tiksliai tokia, kokia turėtų būti


Nuo spalvininkų ir animatorių iki muzikos prodiuserių ir žaidimų dizainerių – „Philips Brilliance“ monitorius stilingai ir tiksliai prisitaiko prie bet kokio darbo eigos. Elegantiškas, apsaugantis nuo akinimo priekinis stiklas užtikrina patogų žiūrėjimą bet kokioje šviesoje. Švarus, minimalistinis dizainas puikiai tinka kūrybinei aplinkai.

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

 

Našumas, prijungimas ir pristatymas

Thunderbolt™ 4. Visiškas prijungimas. Daugiau jokios netvarkos.


Tik vienas laidas. Beribės galimybės. „Philips Brilliance“ monitorius yra daugiau nei tiesiog ekranas – tai jūsų kūrybinės įrangos centras. Su „Thunderbolt™ 4“ įvesties/išvesties jungtimi, nuosekliu sujungimu ir visomis prijungimo funkcijomis jūsų studija bus švaresnė, greitesnė ir galingesnė.

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

Jūsų nustatymai – supaprastinti

Thunderbolt™ 4

Smart KVM

5MP AI Webcam

USB-C Docking

Visada švariai ir tiksliai

Internetinė kamera, kuri dirba taip pat sunkiai, kaip ir jūs


5 MP internetinė kamera su automatinio kadravimo funkcija išlaiko vaizdą ryškų ir centruotą, kad ir kaip judėtumėte, todėl puikiai tinka mišrių funkcijų kūrėjams, norintiems suderinti bendradarbiavimą ir gilų susikaupimą.

Philips Evnia AI autoframing feature

Sukurta įkvėpimui


Minimalistinis dizainas. Maksimali galia.

Įkvėptas modernių kūrybinių studijų, „Philips Brilliance“ monitorius suteikia jūsų erdvei rafinuotumo. Švarios linijos, moderni estetika ir tikslingas dizainas sukuria aplinką, kurioje jums patiks dirbti.

ready to create with philips brilliance monitor

Ar esate pasiruošę pradėti kurti?

 
Pagerinkite savo studiją su „Philips Brilliance“ monitoriumi

