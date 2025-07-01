Iš ko pagaminti „Philips Avent“ buteliukai ir jų dalys?

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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
„Philips Avent“ buteliukai pagaminti iš medžiagos, kurioje visiškai nėra BPA. Buteliukai pagaminti iš polipropileno, polietersulfono arba polifenilsulfono.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY764/02 , SCY762/02 , SCY763/02 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
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Kodėl „Avent“ antgaliai ir žindukai gaminami iš silikono, o ne iš latekso?
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