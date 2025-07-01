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„Philips" pagalba

Iš ko pagaminti „Philips Avent“ buteliukai ir jų dalys?

„Philips Avent“ buteliukai pagaminti iš medžiagos, kurioje visiškai nėra BPA. Buteliukai pagaminti iš polipropileno, polietersulfono arba polifenilsulfono.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY764/02 , SCY762/02 , SCY763/02 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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