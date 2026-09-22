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„Philips" pagalba

Kokį vandenį galiu naudoti su „Philips AquaTrio“ dulkių siurbliu?

Norėdami sužinoti, ar galite naudoti šiltą arba distiliuotą vandenį, arba grindų valiklį su savo „Philips AquaTrio“ dulkių siurblio modeliu, žr. toliau pateiktą paveikslėlį ir perskaitykite informaciją mūsų straipsnyje.

„AquaTrio“ modeliai

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XW7110/01 , XW9383/01 .

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