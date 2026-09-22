Kokį vandenį galiu naudoti su „Philips AquaTrio“ dulkių siurbliu?
Norėdami sužinoti, ar galite naudoti šiltą arba distiliuotą vandenį, arba grindų valiklį su savo „Philips AquaTrio“ dulkių siurblio modeliu, žr. toliau pateiktą paveikslėlį ir perskaitykite informaciją mūsų straipsnyje.
Belaidis 7000 serijos šlapiai ir sausai valantis dulkių siurblys „Philips AquaTrio“ tą patį darbą atliks su karštu, drungnu ar šaltu vandeniu. Galite naudoti šiltą, iki 50 °C vandenį ir neputojantį skystą grindų valiklį.
Naudojant tik distiliuotą vandenį prietaisas gerai neveiks. Jei norite naudoti distiliuotą vandenį, įpilkite šiek tiek vandentiekio vandens arba skaidraus (neputojančio) skysto grindų valiklio. Dulkių siurblys puikiai veikia su vandentiekio vandeniu.
Patarimai ir gudrybės.
Įpilkite šilto vandens į švaraus vandens bakelį. Į vandens bakelį galite įpilti šilto, iki 50 °C vandens arba šalto vandens (žr. A pav.).
Į švaraus vandens bakelį įpilkite skysto grindų valiklio.
Į švaraus vandens bakelį įpilkite 15 ml valiklio „Philips Floor Cleaner“ (žr. B pav.).
Į švaraus vandens bakelį iki MAX žymos pripilkite vandentiekio vandens.
Pastaba.
Rekomenduojama naudoti originalų valiklį „Philips Floor Cleaner“ (XV1792/01), t. y. vandeniu skiedžiamą mažai putojantį skystį. Naudodami bet kurį kitą neputojantį skystą grindų valiklį, į švaraus vandens bakelį įpilkite daugiausia 15 ml valiklio (žr. toliau esantį paveikslėlį).
„Philips“ šį prietaisą išbandė tik su XV1792 „Philips“ grindų valikliu. Naudojant kitus ploviklius gali susidaryti labai daug putų, dėl ko gali suprastėti veikimas ir sutrikti prietaiso veikimas.
Žiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą su išsamiomis vandens bakelio pripildymo instrukcijomis.
Su 9000 serijos „Philips AquaTrio“ drėgnojo valymo prietaisu galite naudoti neputojantį skystą grindų valiklį ir šiltą (iki 50 °C), vandenį. „AquaTrio“ vienodai gerai veiks tiek su karštu, drungnu ar šaltu vandeniu.
Šlapia šluota tinkamai neveikia tik su distiliuotu vandeniu. Jei norite naudoti distiliuotą vandenį, visada įpilkite šiek tiek vandentiekio vandens arba skaidraus (neputojančio) skysto grindų valiklio. „Philips AquaTrio Cordless“ belaidis prietaisas puikiai veikia su vandentiekio vandeniu. Toliau pateikiame daugiau patarimų ir gudrybių.
Skysto grindų valiklio pylimas į švaraus vandens bakelį Pirmiausia į švaraus vandens bakelį įpilkite 10 ml „Philips“ grindų valiklio. Tada į švaraus vandens bakelį iki MAX žymos pripilkite vandentiekio vandens. Rekomenduojama naudoti originalų „Philips“ grindų valiklį (XV1792/01) – mažai putojantį skystį, kurį galima skiesti vandeniu. Naudodami bet kurį kitą neputojantį skystą grindų valiklį, į švaraus vandens bakelį įpilkite daugiausia 10 ml valiklio (žr. a pav.)
Pastaba. „Philips“ šį prietaisą išbandė tik su XV1792 „Philips“ grindų valikliu. Naudojant kitus ploviklius gali susidaryti labai daug putų, dėl ko gali suprastėti veikimas ir sutrikti prietaiso veikimas.
Šilto vandens pylimas į švaraus vandens bakelį Į vandens bakelį galite pilti šiltą (iki 50 °C) arba šaltą vandenį (žr. b pav.)
Su dulkių siurbliu „Philips AquaTrio Pro“ galite naudoti skystą grindų valiklį ir (arba) šiltą vandenį. Prietaisas tinkamai neveikia tik su distiliuotu vandeniu. Jei norite naudoti distiliuotą vandenį, visada įpilkite šiek tiek vandentiekio vandens arba skaidraus skysto grindų valiklio. „Philips AquaTrio Pro“ prietaisas puikiai veikia su vandentiekio vandeniu. Toliau pateikiame daugiau patarimų ir gudrybių.
Skysto grindų valiklio pylimas į švaraus vandens bakelį Jei norite naudoti skystą grindų valiklį, pirmiausia į švaraus vandens bakelį pripilkite vandens. Tuomet įpilkite 10 ml „Philips“ grindų valiklio. Rekomenduojama naudoti originalų „Philips“ grindų valiklį (XV1792/01) – mažai putojantį skystį, kurį galima skiesti vandeniu. Naudodami bet kurį kitą tinkamą skystą grindų valiklį, į švaraus vandens bakelį įpilkite daugiausia 5 ml valiklio.
Pastaba. Kad nesugadintumėte prietaiso, niekada nepilkite vaško, žibalo, acto rūgšties (acto), kalkių šalinimo ar grindų priežiūros produktų, kurių negalima skiesti švaraus vandens bakelyje arba kurie netinka kietoms grindims. Naudokite mažai putojantį arba neputojantį grindų valiklį, kuris tinka kietoms grindims.
Šilto vandens pylimas į švaraus vandens bakelį Į švaraus vandens bakelį galima įpilti šilto vandens (iki 50 °C) arba šalto vandens (žr. paveikslėlį).
Su dulkių siurbliu „Philips AquaTrio“ galite naudoti skystą grindų valiklį ir (arba) šiltą vandenį. Kadangi vanduo prietaise nešildomas, viduje nesusidaro kalkių nuosėdų. Todėl nebūtina naudoti distiliuoto vandens. Jei norite, galite naudoti šio tipo vandenį. Toliau pateikiame daugiau patarimų ir gudrybių.
Skysto grindų valiklio pylimas į švaraus vandens bakelį Jei norite naudoti skystą grindų valiklį, pirmiausia į švaraus vandens bakelį pripilkite vandens. Tuomet įpilkite 10 ml „Philips“ grindų valiklio. Rekomenduojama naudoti originalų „Philips“ grindų valiklį (XV1792/01) – mažai putojantį skystį, kurį galima skiesti vandeniu. Naudodami bet kurį kitą tinkamą skystą grindų valiklį, į švaraus vandens bakelį įpilkite daugiausia 5 ml valiklio (žr. paveikslėlį).
Pastaba. Kad nesugadintumėte prietaiso, niekada nepilkite vaško, žibalo, acto rūgšties (acto), kalkių šalinimo ar grindų priežiūros produktų, kurių negalima skiesti švaraus vandens bakelyje arba kurie netinka kietoms grindims. Naudokite mažai putojantį arba neputojantį grindų valiklį, kuris tinka kietoms grindims.
Šilto vandens pylimas į švaraus vandens bakelį Į švaraus vandens bakelį galima įpilti drungno vandens (iki 35 °C) arba šalto vandens.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XW7110/01 , XW9383/01 .