Ar galiu naudoti „Philips OneBlade“, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?
Saugumo sumetimais „OneBlade“ skirtas veikti tik be laido. Taip yra todėl, kad „OneBlade“ galima naudoti tiek drėgnam, tiek sausam skutimuisi. Naudoti „OneBlade“ šalia vandens, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio, gali būti labai pavojinga. Siekiant išvengti bet kokio pavojaus, prietaisas neveikia, kai yra prijungtas prie maitinimo šaltinio.
Atminkite, kad „OneBlade“ skirtas „Philips HQ87“ adapteris yra atsparus purslams. Tai reiškia, kad prietaisas gali būti aptaškomas, tačiau negali ilgą laiką tiesiogiai liestis su vandeniu. Todėl įkraudami „OneBlade“ užtikrinkite, kad prietaisas ir jo adapteris būtų atokiau nuo vandens ar bet kokio drėgno paviršiaus.
Saugumo sumetimais „OneBlade“ skirtas veikti tik be laido.
Taip yra todėl, kad „Philips OneBlade“ galima naudoti tiek drėgnam, tiek sausam skutimuisi. Naudoti jį su vandeniu, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio, gali būti labai pavojinga. Siekiant išvengti bet kokio pavojaus, prietaisas neveikia, kai yra prijungtas prie maitinimo šaltinio.
Taip pat atminkite, kad „OneBlade“ adapteris yra atsparus purslams. Todėl įkraudami „OneBlade“ įsitikinkite, kad jis ir jo adapteris yra atokiau nuo vandens ar bet kokio drėgno paviršiaus. Be to, jei „OneBlade“ turi įkrovimo prievado dangtelį, prieš sušlapindami rankeną įsitikinkite, kad dangtelis tvirtai uždarytas.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:QP4530/30 , QP4631/65 , QP6652/61 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›