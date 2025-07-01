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„Philips" pagalba

Ar svarbu laikytis „Philips Avent“ amžiaus rekomendacijų?

Taip, žindukų antgaliai ir plokštelės skiriasi dydžiu, kietumu ir forma. Amžiaus rekomendacijose atsižvelgiama į žindukų ir plokštelių dydį ir kietumą.

Jei žindukas (įskaitant jo plokštelę) įstrigo kūdikio burnoje, nepanikuokite. Jo neįmanoma praryti ir jis yra sukurtas būtent tokiems atvejams. Atsargiai ir kuo švelniau ištraukite jį iš burnos.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF376/27 , SCF091/37 , SCF376/32 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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