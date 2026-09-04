Ar „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs sveikam burnos ertmės vystymuisi?

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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Taip, visi „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs.
Mūsų čiulptukai yra minkšti, o mažas spenelis lengvai suspaudžiamas. Jis prisitaiko prie kūdikio liežuvio ir gomurio. Žinduko forma tolygiai paskirsto spaudimą kūdikio žandikauliui, dantims ir dantenoms.
Visi „Philips Avent“ čiulptukai yra nepriklausomai sertifikuoti „Oral Health Foundation“ organizacijos.
„Oral Health Foundation“ vertina vartotojams skirtus burnos priežiūros produktus, siekdama užtikrinti, kad gamintojų teiginiai būtų pagrįsti klinikiniais tyrimais ir atitiktų tikrovę. Daugiau informacijos čia.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF376/27 , SCF087/18 , SCF087/13 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
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