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„Philips" pagalba

Ar „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs sveikam burnos ertmės vystymuisi?

Taip, visi „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs.

Mūsų čiulptukai yra minkšti, o mažas spenelis lengvai suspaudžiamas. Jis prisitaiko prie kūdikio liežuvio ir gomurio. Žinduko forma tolygiai paskirsto spaudimą kūdikio žandikauliui, dantims ir dantenoms.

Visi „Philips Avent“ čiulptukai yra nepriklausomai sertifikuoti „Oral Health Foundation“ organizacijos.

„Oral Health Foundation“ vertina vartotojams skirtus burnos priežiūros produktus, siekdama užtikrinti, kad gamintojų teiginiai būtų pagrįsti klinikiniais tyrimais ir atitiktų tikrovę. Daugiau informacijos čia.

 

  1. Ši forma sukurta taip, kad skatintų teisingus burnos raumenų judesius, kurie yra svarbūs aiškios kalbos artikuliacijos vystymuisi.
  2. Spenelis sukurtas taip, kad anatomiškai prisitaikytų prie kūdikio burnos ir padėtų sumažinti spaudimą tarp liežuvio ir burnos.

Ar „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs sveikam burnos ertmės vystymuisi?

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF376/27 , SCF087/18 , SCF087/13 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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