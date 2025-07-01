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„Philips" pagalba

Kiek laiko galima naudoti „Philips Avent“ čiulptuką?

Saugumo ir higienos sumetimais rekomenduojame pakeisti čiulptuką po 4 savaičių naudojimo. Čiulptuką reikėtų pakeisti dar anksčiau, jei jis kaip nors pažeistas. Prieš kiekvieną naudojimą rekomenduojame atidžiai patikrinti čiulptuko saugumą, patraukiant jį visomis kryptimis.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF376/27 , SCF087/13 , SCF087/12 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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