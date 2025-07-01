Ar „Philips Avent“ buteliukus galima laikyti šaldiklyje?

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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY966/02 , SCY962/02 , SCY930/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar saugu naudoti spalvą pakeitusias „Philips Avent“ gaminių dalis?
Kaip paruošti „Philips Avent“ buteliuką ir žinduką pirmajam naudojimui?
Ar mano „Philips Avent“ maitinimo buteliukų gaminiai yra tarpusavyje suderinami?
Kodėl mano naujas produktas supakuotas į popierinę dėžutę?
Ar galiu naudoti čiulptuką „Natural Response“ su originaliais buteliukais „Natural“?