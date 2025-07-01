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„Philips" pagalba

Ar „Philips Avent“ buteliukus galima laikyti šaldiklyje?

Taip, visus „Philips Avent“ plastikinius buteliukus (visiškai surinktus ir uždarytus) galima laikyti šaldiklyje ir naudoti iš anksto paruoštam maistui.
Nelaikykite stiklinių buteliukų šaldiklyje, nes jie gali suskilti.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY966/02 , SCY962/02 , SCY930/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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