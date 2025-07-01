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„Philips" pagalba

Kaip patikrinti „Philips Avent“ žinduko saugumą?

Prieš kiekvieną naudojimą patys apžiūrėkite „Philips Avent“ žinduką. Vadovaukitės šiuo mokomuoju vaizdo įrašu, kaip atlikti „Philips Avent“ žinduko saugos patikrinimą. Tos pačios instrukcijos taikomos ir „Philips Avent Soothie“ žindukui.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF087/13 , SCF087/11 , SCF087/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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