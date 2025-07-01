Kaip patikrinti „Philips Avent“ žinduko saugumą?

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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Prieš kiekvieną naudojimą patys apžiūrėkite „Philips Avent“ žinduką. Vadovaukitės šiuo mokomuoju vaizdo įrašu, kaip atlikti „Philips Avent“ žinduko saugos patikrinimą. Tos pačios instrukcijos taikomos ir „Philips Avent Soothie“ žindukui.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF087/13 , SCF087/11 , SCF087/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar saugu naudoti spalvą pakeitusias „Philips Avent“ gaminių dalis?
Skaičiau pranešimų apie čiulptukus ir bisfenolį A (BPA) – kaip užtikrinate, kad „Philips Avent“ čiulptukuose nėra bisfenolio A (BPA)?
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