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„Philips" pagalba

Kaip pašalinti vandenį iš „Philips Avent“ žinduko?

Po valymo vanduo gali įstrigti „Philips Avent“ žindukuose. Vanduo yra nekenksmingas jūsų kūdikiui, bet jūs galite jį pašalinti keliais paprastais žingsniais.

    1. Nusiplaukite rankas.
    2. Laikykite žinduką su į viršų nukreiptu antgaliu.
    3. Nykščiu ir rodomuoju pirštu suspauskite antgalį ir lengvai pakratykite, kad pasišalintų vanduo.
    4. Žinduke vis dar gali būti keletas vandens lašelių, kurie gali išdžiūti.

    Patarimas. Pakeiskite žindukus kas 4 savaites, kad užtikrintumėte geresnę higieną.

    Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF376/27 , SCF349/47 , SCF075/11 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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