Kaip pašalinti vandenį iš „Philips Avent“ žinduko?

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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Po valymo vanduo gali įstrigti „Philips Avent“ žindukuose. Vanduo yra nekenksmingas jūsų kūdikiui, bet jūs galite jį pašalinti keliais paprastais žingsniais.
Patarimas. Pakeiskite žindukus kas 4 savaites, kad užtikrintumėte geresnę higieną.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF376/27 , SCF349/47 , SCF075/11 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Skaičiau pranešimų apie čiulptukus ir bisfenolį A (BPA) – kaip užtikrinate, kad „Philips Avent“ čiulptukuose nėra bisfenolio A (BPA)?
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