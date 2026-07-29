Kodėl reikia pakratyti maistą „Philips AirFryer“?

Pakratant maistą „Philips AirFryer“ krepšelyje, kai jis sudedamas keliais sluoksniais, užtikrinama, kad aplink jį cirkuliuotų oras. Be to, tokiu pačiu būdu galite patikrinti maisto spalvą ir jo paruoštumą, kad iškeptų vienodžiau.
Visi produktai, kepami daugiau nei vienu sluoksniu, turi būti pakratomi (pamaišomi arba apverčiami), kad iškeptų vienodai.
Produktai, kuriuos rekomenduojama pakratyti:
bulvytės;
užkandžiai iš bulvių;
vištienos gabalėliai;
vištienos sparneliai.
Atkreipkite dėmesį:
trapaus maisto nereikėtų ruošti karštu oru daugiau nei vienu sluoksniu, nes pakračius jis subyrės.
Ruošiant šaldytas bulvytes ir krepšelį pripildžius iki didžiausio rekomenduojamo kiekio, pakratykite bulvytes mažiausiai 3–4 kartus, kad iškeptų vienodai.
Kuo daugiau maisto įdedama į „AirFryer“, tuo dažniau jį reikia pakratyti.
Norėdami pakratyti produktus, išimkite krepšelį iš prietaiso (ir (arba) keptuvo, jei yra) ir pakratykite krepšelį virš kriauklės. Tada įdėkite krepšelį į keptuvą ir įstumkite atgal į prietaisą.
Įsitikinkite, kad kratydami gerai sumaišėte produktus. Apatinis sluoksnis turi būti viršuje, o viršutinis – apačioje, kad iškeptų vienodai.
Toliau pateikta informacija taikoma tik modeliams HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 ir NA352.
Ruošiant maistą pagal numatytuosius nustatymus, automatinio ruošimo programas arba „Smart chef“ programas (atsižvelgiant į „AirFryer“ modelį), kai kurie „AirFryer“ modeliai pyptelėdami praneš, kad reikia pakratyti maistą. Daugiau informacijos apie šią funkciją rasite naudotojo vadove, kurį galima peržiūrėti ir atsisiųsti svetainėje www.philips.com/support. „AirFryer“ modelio numerį galima rasti ant lipduko prietaiso apačioje.
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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:NA565/02 , NA150/00 , NA331/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›