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„Philips" pagalba

Kodėl reikia pakratyti maistą „Philips AirFryer“?

Pakratant maistą „Philips AirFryer“ krepšelyje, kai jis sudedamas keliais sluoksniais, užtikrinama, kad aplink jį cirkuliuotų oras. Be to, tokiu pačiu būdu galite patikrinti maisto spalvą ir jo paruoštumą, kad iškeptų vienodžiau.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: NA565/02 , NA150/00 , NA331/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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