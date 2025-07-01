„Philips" pagalba
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Ne, „Philips Airfryer“ nerekomenduojama naudoti kepimo popieriaus ir folijos dėl toliau nurodytų priežasčių:
- Jei uždengsite krepšelio dugną, „Air Fryer“ viduje sumažės oro srautas. Dėl to sumažėja „Philips Airfryer“ kepimo našumas.
- Jei į keptuvės dugną, kur kaupiasi riebalai ir nešvarumai, įdėsite kepimo popieriaus ar folijos, sutriks oro srautas ir kepimo rezultatas nebus geras.
- Jei į „Philips Airfryer“ įdėsite kepimo popierių arba foliją ir nedėsite ant jų maisto, kepimo popierius arba folija gali būti įsiurbti į kaitinimo elementą ir pradėti degti.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: NA150/00 , NA565/02 , NA110/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›