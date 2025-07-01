Kaip ir kada naudoti aliejų „Philips Airfryer“?

„Philips Airfryer“ galite naudoti bet kokį kepimo, kepinimo, gruzdinimo ar skrudinimo aliejų. Be to, galite naudoti ir gyvulinius riebalus.
Atkreipkite dėmesį:
į naminius bulvių patiekalus (pvz., gruzdintas bulvytes) įpilkite aliejaus:
- Aliejaus pilkite tik į ingredientus, o ne tiesiai į „Airfryer“ keptuvę.
- Iš anksto keptam maistui, pavyzdžiui, šaldytoms gruzdintoms bulvytėms, vištienos gabalėliams, suktinukams ir kt., nereikia papildomo aliejaus.
- Nenaudokite šalto spaudimo aliejaus, nes jis sudegtų aukštoje temperatūroje.
Didesnių ingredientų (pvz., lazdelių ar mėsos) apšlakstymas aliejumi:
- Nuskuskite bulves ir supjaustykite jas norima forma.
- Bulves mažiausiai 30 min. pamirkykite dubenyje vandens, tada jas išimkite ir nusausinkite virtuviniu popieriumi.
- Į dubenį įpilkite pusę šaukšto aliejaus. Sudėkite bulves į dubenį ir maišykite, kol bulvės pasidengs aliejumi.
- Virtuviniu įrankiu arba rankomis sudėkite bulves į orkaitės „Airfryer“ krepšelį.
Norėdami įpilti aliejaus į naminius džiuvėsėliuose apvoliotus patiekalus:
- Jei reikia, nusausinkite maisto produkto išorę virtuviniu popieriumi.
- Išorę lengvai patepkite aliejumi arba naudokite aliejaus purškiklį. Denkite tik 1 sluoksniu. Aliejaus perteklius karšto oro kepimo metu lašės į „Airfryer“ keptuvę.
Prieš apvoliodami džiūvėsėliais maistą į džiūvėsėlius įmaišykite šiek tiek aliejaus arba vėliau papurkškite ar užtepkite šiek tiek aliejaus ant džiūvėsėlių sluoksnio.Patarimas
: Mėsą ar paukštieną taip pat galite marinuoti, o ne tepti aliejumi.
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