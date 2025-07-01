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„Philips" pagalba

Kaip ir kada naudoti aliejų „Philips Airfryer“?

Nors „Philips Airfryer“ nereikia aliejaus maistui ruošti ir kepti, ruošiant šviežius ingredientus, pavyzdžiui, šviežiai nuluptas bulves ar vištieną, tiesiogiai ant jų užpilkite aliejaus, kad jie taptų traškūs ir pagerėtų bendras patiekalo skonis.
Atkreipkite dėmesį: niekada nepilkite aliejaus į „Airfryer“keptuvę.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: NA565/02 , NA110/00 , NA150/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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