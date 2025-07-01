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„Philips" pagalba

Ar mano kūdikis gali laikyti rankose „Philips AVENT“ stiklinį buteliuką?

Ne, stiklinį buteliuką turėtų laikyti tik suaugusieji. Nors stiklas yra stiprus, jis vis tiek gali sulūžti dėl natūralių stiklo medžiagos savybių. Be to, stiklinis buteliukas gali būti tiesiog per sunkus, kad jūsų vaikas jį išlaikytų. Pastaba. Dėl šios priežasties stiklinis buteliukas nėra pritaikytas naudoti su rankenomis, skirtomis kūdikiui laikyti buteliuką.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY930/01 , SCY933/01 , SCF671/17 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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