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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF091/40 , SCF349/47 , SCF087/02 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar saugu naudoti spalvą pakeitusias „Philips Avent“ gaminių dalis?
Skaičiau pranešimų apie čiulptukus ir bisfenolį A (BPA) – kaip užtikrinate, kad „Philips Avent“ čiulptukuose nėra bisfenolio A (BPA)?
Ar „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs mano kūdikiui?
Kiek laiko galima naudoti „Philips Avent“ čiulptuką?
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