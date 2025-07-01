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„Philips" pagalba

Ar saugu naudoti spalvą pakeitusias „Philips Avent“ gaminių dalis?

Taip, naudoti spalvą pakeitusius „Philips Avent“ gaminius yra saugu, jei dalys yra švarios ir tinkamos būklės. Spalva nekenksminga ir dažnai atsiranda dėl plastiką dažančių maisto produktų.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF091/40 , SCF349/47 , SCF087/02 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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