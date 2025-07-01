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„Philips" pagalba

Kodėl „Avent“ antgaliai ir žindukai gaminami iš silikono, o ne iš latekso?

Silikono privalumai, palyginti su lateksu:

  • labai skaidrus, todėl natūralus ir higieniškas;
  • tinka lateksui alergiškiems žmonėms;
  • silikono guma yra patvaresnė nei latekso guma;
  • tvirtas – kūdikiui sunku perkąsti;
  • beskonis ir bekvapis, todėl lengviau suderinamas su žindymu. Lateksas turi gumos kvapą ir skonį, todėl kūdikis gali atstumti mamos krūtį.
  • Galima sterilizuoti verdančiu vandeniu, garais arba šaltu vandeniu.
  • Atsparus mikrobangų krosnelėms ir indaplovėms.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF087/09 , SCF087/04 , SCF087/11 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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