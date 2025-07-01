Kodėl „Avent“ antgaliai ir žindukai gaminami iš silikono, o ne iš latekso?

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Silikono privalumai, palyginti su lateksu:
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF087/09 , SCF087/04 , SCF087/11 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
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