Kuo skiriasi „Philips Avent“ čiulptukai?

Sužinokite, kuo „Philips Avent ultra start“, „Ultra soft“, „Ultra air“ ir „Soothie“ čiulptukai skiriasi nuo mūsų įprastų čiulptukų.
„Philips Avent“ naujagimių čiulptukai yra lengviausi ir mažiausi mūsų siūlomi naujagimių čiulptukai be žiedo. Didesnis oro srautas padeda išvengti odos išsausėjimo ir dirginimo. Prie „Ultra start“ čiulptuko taip pat pridedamas sterilizavimo / nešiojimo dėklas, skirtas sterilizuoti čiulptuką mikrobangų krosnelėje. Galima įsigyti naktinę „Ultra Start čiulptuko versiją.
„Philips Avent ultra soft“ čiulptukas turi minkštą, lanksčią plokštelę, kuri palieka mažiau žymių ir mažiau dirgina odą. Prie „Ultra soft“ čiulptuko taip pat pridedamas sterilizavimo / nešiojimo dėklas, skirtas sterilizuoti čiulptuką mikrobangų krosnelėje. Galima įsigyti „Ultra soft“ čiulptuko versijas, skirtas 0–6 mėn., 6–18 mėn. ir 18+ mėn. kūdikiams.
„Philips AVENT ultra Air“ čiulptukas užtikrina didesnį oro srautą nei kiti „Philips Avent“ čiulptukai. Didesnis oro srautas padeda išvengti odos išsausėjimo ir dirginimo. Prie „Ultra air“ čiulptuko taip pat pridedamas sterilizavimo / nešiojimo dėklas, skirtas sterilizuoti čiulptuką mikrobangų krosnelėje. Galima įsigyti „Ultra air“ čiulptuko naktinę ir 0–6 mėn., 6–18 mėn. ir 18+ mėn. kūdikiams skirtą versijas.
Vientisas silikoninis čiulptukas su pirštu laikomu sprendimu, skirtu padėti naujagimiui čiulpti įkišus pirštą į antgalį. Čiulptuką „Soothie“ galima įsigyti apvalios arba širdelės / išlenktos formos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SCF376/27 , SCF087/12 , SCF087/02 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›