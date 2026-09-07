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„Philips" pagalba

Kaip sterilizuoti „Philips Avent“ žinduką?

Galite sterilizuoti „Avent“ žinduką virindami jį vandenyje arba naudodami mikrobangų krosnelę. Toliau rasite informacijos, kaip tai padaryti.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF087/02 , SCF087/07 , SCF087/04 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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