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Ką reiškia simboliai ant „Sonicare“ dantų šepetėlio?

„Philips Sonicare“ elektrinio dantų šepetėlio simboliai nurodo informaciją apie dantų šepetėlio nustatymus ir būseną.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX4021/04, HX4022/03, HX4022/04. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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