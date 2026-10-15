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Ką reiškia simboliai ant „Sonicare“ dantų šepetėlio?
„Philips Sonicare“ elektrinio dantų šepetėlio simboliai nurodo informaciją apie dantų šepetėlio nustatymus ir būseną.
Šis simbolis pradės šviesti, kai bus maža dantų šepetėlio akumuliatoriaus įkrova arba jis bus kraunamas.
Šis simbolis pradės šviesti, kai reikės pakeisti šepetėlio galvutę. Be to, jis gali mirksėti, kai valant per daug spaudžiama (kai kuriuose modeliuose).
Šviečiančių linijų ar taškų skaičius reiškia pasirinktą intensyvumo nustatymą. Intensyvumo nustatymas nurodo, kaip stipriai vibruoja šepetėlio galvutė.
Ant rankenos esanti „SenseIQ“ piktograma pradės šviesti, kai išmaniosios funkcijos veiks šepetėliu valant dantis. Ji taip pat švies nurodydama, kad nustatymai buvo įjungti arba išjungti.
Daugiau informacijos apie konkretaus modelio simbolius rasite naudotojo vadove.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX4021/04, HX4022/03, HX4022/04. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›