Kaip gauti programėlę „HomeID“?

Jei pastebėjote, kad programėlė „HomeID“ dažnai sutrinka, išbandykite šiuos veiksmus vieną po kito: 1. Išjunkite ir iš naujo įjunkite programėlę „HomeID“. 2. Įsitikinkite, kad įdiegėte naujausią programėlės „HomeID“ versiją. Patikrinkite, ar programų parduotuvėje yra atnaujinimų. 3. Iš naujo įjunkite telefoną. 4. Ištuštinkite telefono talpyklą (Nustatymai / „HomeID“ / Ištuštinti talpyklą) 5. Paskutinis variantas – galite ištrinti ir iš naujo įdiegti programėlę „HomeID“. Jei niekas iš pirmiau pateiktų veiksmų nepadėjo, kreipkitės į vietinį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.
„Apple iOS“ Programėlė „NutriU“ suderinama su „Apple iPhone“ telefonais. Turi būti įdiegta ne senesnė kaip 14.0 „iOS“ versija.
„Android“ Jei naudojate „Android“ išmanųjį įrenginį, jums reikės ne senesnės kaip 9.0 „Android“ versijos.
Programėlę galima paleisti ir planšetiniuose kompiuteriuose, tačiau, kadangi ji skirta išmaniesiems telefonams, gali būti, kad planšetiniame kompiuteryje ji nebus tinkamai rodoma.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:NA565/02 , NA150/00 , NA110/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›