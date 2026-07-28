Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Norėdami sužinoti, kurie kepimo priedai tinka jūsų „AirFryer“ modeliui, perskaitykite toliau pateiktą straipsnį.
Su „Philips AirFryer“ galite naudoti bet kokį orkaitėje naudoti tinkamą indą ar formą. Jis gali būti pagamintas iš stiklo, keramikos, metalo ar silikono. Taip pat galite naudoti silikoninius ar popierinius keksiukų indelius ar formas, skirtas keksiukams ar mažiems kepiniams kepti.
Galima įsigyti toliau nurodytus „AirFryer“ tinkamus „Philips“ kepimo meistro rinkinius (taip pat žr. apžvalgai skirtą paveikslėlį).
HD9945 kepimo meistro rinkinys, skirtas „XL“ dydžio „AirFryer“ modeliams: HD9257, HD9260–HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352, NA353, NA550, NA551, NA552 (su dideliu krepšeliu), NA130, NA230, NA231, NA330, NA331, NA332
HD9959 kepimo meistro rinkinys, skirtas „XXL“ dydžio „AirFryer“ modeliams: HD9285, HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342
HD9956 kepimo meistro rinkinys, skirtas „XXL Combi“ dydžio „AirFryer“ modeliams: HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9875, HD9876 ir HD9880
Įdėjus kepimo skardą į krepšelį, šonuose vis tiek turėtų likti šiek tiek vietos iš abiejų pusių, kad galėtų praeiti oro srautas.
Visada dėkite kepimo indą į krepšelį.
Niekada nedėkite kepimo indo tiesiai į keptuvę, nes oras necirkuliuos keptuvėje ir bus šildomas tik maisto viršus.
Imdami kepimo skardas ar formas, visada dėvėkite virtuvines pirštines. Kepimo skardos ir formos „Philips AirFryer“ krepšelyje labai įkaista.
Toliau nurodyti didžiausi kepimo skardų ir formų, kurias galite naudoti savo „AirFryer“, dydžiai (taip pat žr. apžvalgai skirtą paveikslėlį).
„S“ ir „L“ dydžio (kompaktiški) „AirFryer“ modeliams: HD9100, HD9200, HD9216–HD9219, HD9220–HD9229, HD9230–HD9239, HD9250–HD9255, HD9620–HD9629, HD9640–HD9649, HD9720–HD9729, HD9740–HD9749, NA110, NA210, NA211, NA120, NA220, NA221, NA229, NA320, NA321, NA332, NA150, NA154, NA156 Didžiausias dydis: 17 x 16 cm / 6,7 x 6,3 col. matuojant išorinius kraštus Didžiausias skersmuo: 16 cm / 6,3 col. Didžiausias aukštis: 6 cm / 2,4 col.
„XL“ dydžio „AirFryer“ su langeliu modelis: HD9257 Didžiausias dydis: 19 x 18 cm / 7,5 x 7,1 col. matuojant išorinius kraštus Didžiausias skersmuo: 18 cm / 7,1 col. Didžiausias aukštis: 7 cm / 2,8 col.
„XL“ dydžio „AirFryer“ modeliams: HD9260–HD9263, HD9270, HD9280, NA130, NA230, NA231, NA320, NA321, NA332 Didžiausias dydis: 20 x 19 cm / 7,8 x 7,5 col. matuojant išorinius kraštus Didžiausias skersmuo: 19 cm / 7,5 col. Didžiausias aukštis: 7 cm / 2,8 col.
„XXL“ dydžio „AirFryer“ modeliams: HD9285, HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342 Didžiausias dydis: 21 x 20 cm / 8 x 7,7 col. matuojant išorinius kraštus Didžiausias skersmuo: 20 cm / 7,7 col. Didžiausias aukštis: 9 cm / 3,6 col.
„XXL Combi“ dydžio „AirFryer“ modeliai: HD9875, HD9876, HD9880 Didžiausias dydis: 22 x 22 cm / 8,8 x 8,7 col. matuojant išorinius kraštus Didžiausias skersmuo: 25 cm / 9,8 col. Didžiausias aukštis: 9 cm / 3,6 col.
„Airfryer“ su dviem krepšeliais modeliams: NA350, NA351, NA352, NA353, NA550, NA551, NA552 Didžiausias dydis: 18 x 9 cm / 7,1 x 3,6 col. (mažas krepšelis), 17 x 18 cm / 6,7 x 7,1 col. (didelis krepšelis) Didžiausias skersmuo: 9 cm / 3,6 col. (mažas krepšelis), 17 cm / 6,7 col. (didelis krepšelis) Didžiausias aukštis: 7 cm / 2,8 col.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:NA150/00 , NA565/02 , NA331/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›