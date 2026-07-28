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„Philips" pagalba

Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?

Norėdami sužinoti, kurie kepimo priedai tinka jūsų „AirFryer“ modeliui, perskaitykite toliau pateiktą straipsnį.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: NA150/00 , NA565/02 , NA331/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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