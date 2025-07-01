Ar galiu naudoti „Philips OneBlade“ drėgnam arba sausam skutimui?

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Visus „Philips OneBlade“ modelius galima naudoti ant drėgnos arba sausos odos, su skutimosi geliu ar putomis arba net vonioje ar duše.
Nors sausas skutimas dažnai duoda geresnius rezultatus (nes drėgni plaukai prilimpa prie odos), galite skustis taip, kaip jums patinka. Jei nuspręsite naudoti skutimosi putas arba gelį, reguliariai plaukite peiliuką vandeniu, kad pasiektumėte geriausius rezultatus.
Patarimas: nors kai kuriuose prietaisuose yra įkrovimo prievado dangtelis, „Philips OneBlade“ jo neturi. „OneBlade“ galite naudoti vonioje arba duše neuždengdami įkrovimo prievado.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: QP4631/65 , QP4530/30 , QP6652/61 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›