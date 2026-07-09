Kaip naudoti „OneBlade“ kūno plaukams?

Su „Philips OneBlade“ galite kirpti, skusti ir modeliuoti kūno plaukus, įskaitant intymių vietų plaukus. Jei norite nuskusti didesnes kūno vietas, pvz., kojas, rankas ar liemenį, galite naudoti įprastą „OneBlade“ peiliuką su bet kokiais priedais. Kirpimui ir skutimui jautriose vietose, pvz., kirkšnyje ar pažastyse, naudokite toliau nurodytus priedus.
Patarimas. „OneBlade“ kūno plaukų priemonių rinkinį galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje. Kūno plaukų priemonių rinkinys suderinamas su visais „OneBlade“ modeliais, įskaitant „OneBlade Pro“ ir „OneBlade“.
Pastaba. „Philips OneBlade“ skirtas veido ir kūno plaukams kirpti ir skusti. Jis nėra skirtas galvos plaukams kirpti ar skusti. Norėdami rasti prietaisą, tinkamą galvos plaukams, žr. „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlių ir „Multigroomer“ kirptuvų pasirinkimą.
„Philips OneBlade Intimate“ peiliukai švariai nuskuta, bet sumažina įkirpimų ir įpjovimų tikimybę.
Skutimosi patarimai vyrams: Kai skutate savo kapšelį, svarbu naudoti laisvos rankos pirštus, kad ištemptumėte odą ir laikytumėte ją kuo labiau ištemptą. Tai užtikrina lygų paviršių, kuriuo peiliukas gali lengvai slysti, todėl skutimasis yra geresnis, o pjovimo rizika mažesnė. Skuskite kapšelį po vieną dalį, stengdamiesi, kad oda būtų įtempta ir kuo mažiau raukšlėta.
Skutimosi patarimai moterims: Kai skutate savo išorinių lytinių lūpų vidinę dalį, ištempkite jas taip, kad peiliukas nesiliestų su vidinėmis lytinėmis lūpomis. Apsaugokite savo vidines lytines lūpas laisva ranka.
Norėdami skustis naudodami odos apsaugos priedą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Pritvirtinkite „Intimate“ peiliuką prie „OneBlade“ rankenos. 2. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite maitinimo mygtuką. 3. Laisva ranka patraukite nedidelį odos plotą dviem pirštais, kad ištemptumėte odą ir plaukai stovėtų tiesiai. Peiliuką uždėkite tik ant visiškai ištemptos odos. Jei reikia daugiau informacijos, skaitykite pirmiau nurodytus patarimus. 4. Įsitikinkite, kad peiliukas visiškai liečiasi su oda ir nėra laikomas kampu. 5. Švelniai spausdami prietaisą lėtai jį judinkite. Pasirūpinkite, kad skutantis oda visą laiką būtų ištempta.
Baigę skustis išjunkite prietaisą ir kruopščiai jį išvalykite.
Žr. DUK Kaip valyti „OneBlade“? dėl išsamių instrukcijų.
Prieš pradėdami kirpti ir skusti jautrias vietas būtinai nuvalykite plaukus. Dėl jautrios odos apsaugos galima švariai nusiskusti ir sumažinti įkirpimų bei įpjovimų tikimybę.
Norėdami naudoti jautrios odos apsaugą:
1. Pritvirtinkite jautrios odos apsaugą prie prietaiso peiliuko švelniai spausdami, kol užsifiksuos.
2. Sklandžiai ir stabiliai judinkite „OneBlade“. Judinkite skustuvą pirmyn ir atgal, kad pagautumėte skirtingomis kryptimis augančius plaukus. Kai reikia, ištempkite odą laisva ranka, kad nuskustumėte raukšlėtas vietas, pvz., kapšelį.
3. Kai nusiskusite, nuimkite priedą nuo prietaiso. Nuplaukite ir nuvalykite priedą ir „OneBlade“ drungnu vandeniu.
Kūno plaukų šukomis kūno plaukai kerpami iki 5 mm (3/16 col.) ilgio. Nenaudokite tų pačių šukų veido ir kitoms kūno dalims dėl higienos priežasčių.
Kūno plaukų šukų naudojimas:
1. Pritvirtinkite kūno plaukų šukas prie „OneBlade“ peiliuko, švelniai spausdami, kol užsifiksuos. 2. Skuskite su pritvirtintomis kūno plaukų šukomis. Skuskite prieš plaukų augimo kryptį, kad pasiektumėte geriausius rezultatus. 3. Kai nusiskusite, nuimkite priedą nuo prietaiso. Nuplaukite ir nuvalykite priedą ir „OneBlade“ drungnu vandeniu.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:QP4530/30 , QP4631/65 , QP6652/61 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›