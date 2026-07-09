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„Philips" pagalba

Kaip naudoti „OneBlade“ kūno plaukams?

Su „Philips OneBlade“ galite kirpti, skusti ir modeliuoti kūno plaukus, įskaitant intymių vietų plaukus. Jei norite nuskusti didesnes kūno vietas, pvz., kojas, rankas ar liemenį, galite naudoti įprastą „OneBlade“ peiliuką su bet kokiais priedais. Kirpimui ir skutimui jautriose vietose, pvz., kirkšnyje ar pažastyse, naudokite toliau nurodytus priedus.

Patarimas. „OneBlade“ kūno plaukų priemonių rinkinį galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje. Kūno plaukų priemonių rinkinys suderinamas su visais „OneBlade“ modeliais, įskaitant „OneBlade Pro“ ir „OneBlade“.

Pastaba. „Philips OneBlade“ skirtas veido ir kūno plaukams kirpti ir skusti. Jis nėra skirtas galvos plaukams kirpti ar skusti. Norėdami rasti prietaisą, tinkamą galvos plaukams, žr. „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlių ir „Multigroomer“ kirptuvų pasirinkimą.
 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: QP4530/30 , QP4631/65 , QP6652/61 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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