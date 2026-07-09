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„Philips" pagalba

Kur galiu rasti „Philips“ kirptuvo ar plaukų kirpimo mašinėlės modelio ir serijos numerius?

Žr. žoliau pateiktus nurodymus, kad sužinotumėte „Philips“ kirptuvo, plaukų kirpimo mašinėlės arba „OneBlade“ modelio arba serijos numerį.

Modelio numerį galite naudoti norėdami užregistruoti „Philips“ prietaisą arba rasti konkretaus prietaiso informaciją. Tuo tarpu serijos numeris nurodo, kada „Philips“ pagamino jūsų prietaisą.

Patarimas: dažnai yra skirtingų to paties modelio versijų, kurių kiekvienoje yra papildomų funkcijų ar priedų. Galite identifikuoti savo versiją naudodami du skaitmenis, kurie yra po pasvirojo brūkšnio modelio numerio pabaigoje. Papildomi skaitmenys nėra spausdinami ant paties prietaiso, tačiau juos galite rasti ant pakuotės arba mokėjimo kvito.
 

Kur galiu rasti „Philips“ kirptuvo ar plaukų kirpimo mašinėlės modelio ir serijos numerius?

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: QP4530/30 , QP4631/65 , MG9690/30 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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