Kur galiu rasti „Philips“ kirptuvo ar plaukų kirpimo mašinėlės modelio ir serijos numerius?
Žr. žoliau pateiktus nurodymus, kad sužinotumėte „Philips“ kirptuvo, plaukų kirpimo mašinėlės arba „OneBlade“ modelio arba serijos numerį.
Modelio numerį galite naudoti norėdami užregistruoti „Philips“ prietaisą arba rasti konkretaus prietaiso informaciją. Tuo tarpu serijos numeris nurodo, kada „Philips“ pagamino jūsų prietaisą.
Patarimas: dažnai yra skirtingų to paties modelio versijų, kurių kiekvienoje yra papildomų funkcijų ar priedų. Galite identifikuoti savo versiją naudodami du skaitmenis, kurie yra po pasvirojo brūkšnio modelio numerio pabaigoje. Papildomi skaitmenys nėra spausdinami ant paties prietaiso, tačiau juos galite rasti ant pakuotės arba mokėjimo kvito.
Tokių kūno priežiūros prietaisų kaip „OneBlade“, barzdos kirpimo kirptuvų ir plaukų kirpimo mašinėlių modelio ir serijos numeriai nurodyti ant rankenos nugaros. Modelio numeris paprastai prasideda dviem raidėmis, po kurių yra keturi skaičiai, pvz., QP2540.
Tuo tarpu serijos numeris yra YYWW (metai ir savaitė) formatu.
Kai kurių plaukų kirpimo mašinėlių ir barzdos kirptuvų modelio numeris yra prietaiso viršuje, šiek tiek žemiau pjovimo dantukų.
Serijos numeris paprastai yra po pjovimo įtaisu. Pabandykite švelniai nuimti viršutinę plaukų kirptuvo arba kirpimo mašinėlės dalį. Serijos numeris turi būti matomas YYWW (metai ir savaitė) formatu.
Prietaisams, kurie naudojami su keičiamomis AA baterijomis, modelio ir serijos numeris yra baterijų skyriuje.
Baterijų skyrių atidarykite vadovaudamiesi naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis. Modelio ir serijos numeris bus matomi skyriaus viduje.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:QP4530/30 , QP4631/65 , MG9690/30 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›