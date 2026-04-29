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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: MG9690/30, MG5941/15, MG7935/15. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar galiu naudoti „Philips“ kirptuvą, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?
Kaip įkrauti „Philips“ skustuvą, kirptuvą ar plaukų kirpimo mašinėlę?
Kaip kirpti barzdą su „Philips“ prietaisu?
Kaip valyti „Philips“ kirptuvą?
Ar galiu plauti „Philips“ kirptuvą vandeniu?
Kaip kirpti savo plaukus su „Philips“ plaukų kirpimo mašinėle ar kirptuvu?
Kur galiu rasti „Philips“ kirptuvo ar plaukų kirpimo mašinėlės modelio ir serijos numerius?
Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?
Kodėl „Philips“ skustuve, kirptuve ar kirpimo mašinėlėje yra baltas tepalas?
Ką reiškia ant „Philips“ kirptuvo esantys simboliai?
Kaip pritvirtinti / nuimti „Philips“ kirptuvo priedą?