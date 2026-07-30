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„Philips" pagalba

Kaip užregistruoti dantų šepetėlį „Sonicare“?

Užregistravę dantų šepetėlį „Sonicare“, galite patikrinti, ar yra kokių nors specialių pasiūlymų. Dantų šepetėlį galite užregistruoti svetainėje Philips.com arba programėlėje „Sonicare“. Dantų šepetėlį galite užregistruoti programėlėje tik tuo atveju, jei turite su programėle veikiantį dantų šepetėlį.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX3792/12 , HX3792/11 , HX7103/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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