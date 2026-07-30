Kaip užregistruoti dantų šepetėlį „Sonicare“?

Užregistravę dantų šepetėlį „Sonicare“, galite patikrinti, ar yra kokių nors specialių pasiūlymų. Dantų šepetėlį galite užregistruoti svetainėje Philips.com arba programėlėje „Sonicare“. Dantų šepetėlį galite užregistruoti programėlėje tik tuo atveju, jei turite su programėle veikiantį dantų šepetėlį.
Prisijunkite prie „My Philips“ paskyros arba sukurkite naują paskyrą. Kai prisijungsite, spustelėkite „Registruoti savo gaminį“ ir vykdykite instrukcijas.
Prisijunkite prie savo „My Philips“ paskyros programėlėje.
Prijunkite savo dantų šepetėlį prie programėlės „Bluetooth“ ryšiu.
Prijungę spustelėkite tris taškelius apatiniame dešiniajame kampe.
Meniu pasirinkite „Mano gaminiai“.
Spustelėkite '“Registruoti mano gaminį“ ir vykdykite instrukcijas.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:HX3792/12 , HX3792/11 , HX7103/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›