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„Philips" pagalba

Kaip nuimti „Philips Airfryer“ krepšelį nuo keptuvės?

Norėdami nuimti „Philips Airfryer“ krepšelį nuo keptuvės, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pastumkite permatomą dangtį, kad pasiektumėte atleidimo mygtuką.
  2. Paspauskite atleidimo mygtuką ir tuo pačiu metu nuimkite „Philips Airfryer“ krepšelį. 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: NA342/00, NA332/00, NA331/00. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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