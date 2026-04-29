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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: NA342/00, NA332/00, NA331/00. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar reikia ištraukti guminį kamštį iš „Philips Airfryer“ keptuvės?
Kaip nuimti „Philips Airfryer“ krepšelį nuo keptuvės?
Kodėl mano „Philips AirFryer“ pypsi maisto ruošimo metu?
Kaip naudoti „Philips AirFryer“ išankstinius nustatymus?
Iš „Philips AirFryer“ sklinda plastiko kvapas
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Kaip ir kada naudoti aliejų „Philips Airfryer“?
Kokias šaldytas bulvytes galima gaminti „Philips Airfryer“?
Ar reikia įkaitinti „Philips Airfryer“?
Kiek maisto galima paruošti „Philips Airfryer“?
Kokius patiekalus galima gaminti „Philips Airfryer“?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Kodėl reikia pakratyti maistą „Philips AirFryer“?
Kaip valyti „Philips Airfryer“?
Kaip gauti programėlę „HomeID“?