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„Philips" pagalba

Kaip laikyti nutrauktą motinos pieną?

Pieną galite laikyti „Philips Avent“ buteliuke, laikymo puodelyje arba pieno laikymo maišelyje šaldytuve (žemesnėje nei 4 ⁰C / 39 ⁰F temperatūroje) iki 4 dienų arba šaldiklyje (žemesnėje nei –18 ⁰C/ 0 ⁰F temperatūroje) 6–12 mėnesius. Ilgalaikiam saugojimui rekomenduojama užšaldyti (žemesnėje nei –20 ⁰C / –4 ⁰F temperatūroje).

Toliau žr. rekomenduojamą laikymo temperatūrą ir kur įsigyti laikymo priedų.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCF396/31 , SCF439/01 , SCF554/11 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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