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„Philips" pagalba

Kaip saugiai išmesti „Sonicare 9900 Prestige“ dantų šepetėlio bateriją?

Įkraunama „Sonicare 9900 Prestige“ dantų šepetėlio baterija yra nekeičiama. Jei norite išmesti „Sonicare 9900 Prestige“ dantų šepetėlį, kvalifikuotas specialistas gali išimti bateriją, kad ji būtų perdirbta. Dėl saugumo nerekomenduojame bandyti patiems išimti baterijos namuose. 

Instrukcijos kvalifikuotiems specialistams, kaip saugiai išimti įmontuotą bateriją, pateikiamos čia.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/11. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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