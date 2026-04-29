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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/11. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar galiu naudoti „Sonicare 9900 Prestige“, jei dėviu ortodontinę plokštelę arba mano dantys buvo taisyti?
Kaip „Sonicare 9900 Prestige“ veikia su programa?
Kaip įkrauti „Sonicare 9900 Prestige“ rankeną naudojant įkrovimo pagrindą?
Kiek mygtukų turi „Sonicare 9900 Prestige“?
Kaip saugiai išmesti „Sonicare 9900 Prestige“ dantų šepetėlio bateriją?
Kaip programėlėje „Sonicare“ veikia dantų valymo rekomendacijų funkcija?
Ar galiu sinchronizuoti programėlę „Sonicare“ su programėle „Apple Health“?
Kurie prietaisai yra suderinami su programa „Sonicare“ ir (arba) „Sonicare for Kids“?
Ką reiškia simboliai ant „Sonicare“ dantų šepetėlio?
Kaip užregistruoti dantų šepetėlį „Sonicare“?
Kaip pakeisti dantų šepetėlio „Sonicare“ intensyvumo nustatymus?
Kuri šepetėlio galvutė tinka mano „Sonicare“ dantų šepetėliui?
Kaip valyti dantis naudojant „Sonicare“ programėlę?