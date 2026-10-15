Kaip pakeisti dantų šepetėlio „Sonicare“ intensyvumo nustatymus?
Dantų šepetėlio „Sonicare“ intensyvumą galite keisti ant rankenos arba programėlėje. Toliau peržiūrėkite įvairius dantų šepetėlio „Sonicare“ intensyvumo keitimo būdus.
Pagal numatytuosius nustatymus jūsų dantų šepetėlio intensyvumo nustatymas yra didelis. Tai yra trečia ir didžiausia iš trijų indikatorių lempučių.
Vidurinė indikatoriaus lemputė nurodo vidutinį intensyvumą.
Apatinė indikatoriaus lemputė nurodo mažą intensyvumą.
Nustatymą galite keisti valymo ciklo metu paspausdami intensyvumo indikatoriaus lemputes arba programėlėje „Sonicare“.
Galite rinktis iš trijų skirtingų intensyvumo lygių: mažo, vidutinio ir didelio. Intensyvumas bus pasirinktas automatiškai, atsižvelgiant į pritvirtintą šepetėlio galvutę. Valydami dantis galite keisti intensyvumą paspausdami režimo / intensyvumo mygtuką. Šios funkcijos negalima reguliuoti, jei rankenos veikimas sustabdytas arba ji yra išjungta.
Kai kuriuose dantų šepetėliuose „Sonicare“ galima rinktis intensyvumo parinktis, tačiau juose nėra LED lempučių. Šiuose modeliuose galite keisti intensyvumą paspausdami maitinimo mygtuką, kai naudojate dantų šepetėlį.
Galite rinktis iš trijų skirtingų intensyvumo lygių: mažo, vidutinio ir didelio. Norėdami padidinti intensyvumo lygį, paspauskite mygtuką +. Norėdami sumažinti, paspauskite mygtuką -. Tai galite padaryti bet kuriuo valymo ciklo metu.
Be to, programėlėje „Sonicare“ galite keisti dantų šepetėlio „Sonicare Prestige“ intensyvumą. Atlikite toliau pateiktus veiksmus.
įjunkite programą „Sonicare“.
Prieš valymą naudoti skirtame ekrane palieskite ^ mygtuką, kad išskleistumėte dantų šepetėlio nustatymus. Palieskite „Mažas“, „Vidutinis“ arba „Didelis“ intensyvumas viršutinėje ekrano pusėje.
Atnaujinimo ekrane bus parodyta varnelė. Ji nurodo, kad intensyvumas pakeistas sėkmingai. Be to, intensyvumas bus rodomas ant rankenos.
Palieskite < rodyklę, norėdami pradėti valytis su nauju intensyvumo nustatymu.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:HX4021/03, HX4021/04, HX4022/01. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›