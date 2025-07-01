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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY962/02 , SCY966/02 , SCY933/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar saugu naudoti spalvą pakeitusias „Philips Avent“ gaminių dalis?
Kaip paruošti „Philips Avent“ buteliuką ir žinduką pirmajam naudojimui?
Kaip surinkti buteliuką su čiulptuku „Natural Response“?
Kodėl nėra amžiaus požymių ant „Natural Response“ čiulptukų pakuočių?
Kuo originalus čiulptukas „Natural“ ar „Anti-colic“ skiriasi nuo čiulptuko „Natural Response“?