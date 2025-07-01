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„Philips" pagalba

Kaip paruošti „Philips Avent“ buteliuką ir žinduką pirmajam naudojimui?

Kruopščiai nuvalykite visas dalis prieš pirmą kartą naudodami ir po kiekvieno kito naudojimo, kad užtikrintumėte gerą higieną. Po kiekvieno maitinimo išardykite visas dalis ir nuplaukite šiltu muiluotu vandeniu. Įsitikinkite, kad pašalinti visi maisto likučiai, tada kruopščiai nuplaukite. Jei maitinimo žinduko antgaliui valyti naudojate šepetėlį, valykite žinduką atsargiai, kad jo nepažeistumėte.

Išvalytas dalis sterilizuokite naudodami „Philips Avent“ sterilizatorių arba 5 minutes virinkite vandenyje.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY962/02 , SCY966/02 , SCY933/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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