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„Philips" pagalba

Panaudojus „Philips“ skustuvą oda sudirgsta

Jei esate naujas „Philips“ skustuvo naudotojas arba pakeitėte skutimo galvutes, atminkite, kad odai reikia priprasti prie (naujų) skutimo galvučių. Tai reiškia, kad iš pradžių oda gali šiek tiek sudirgti. Pratinimasis prie naujos „Philips“ skustuvo sistemos gali trukti dvi ar tris savaites. Taip pat galite naudoti tikrojo alavijo kremą ir (arba) losjoną, švelnų drėkinamąjį kremą arba losjoną be alkoholio, kad po skutimosi oda būtų kuo mažiau dirginama. Taip pat apsvarstykite galimybę suteikti laiko prisitaikyti, kad oda atsigautų tarp seansų.

Toliau pateikiame patarimų, kad geriausiai nusiskustumėte naudodami „Philips“ skustuvą ir išvengtumėte diskomforto bei dirginimo.

  • Prieš naudodami „Philips“ skustuvą įsitikinkite, kad oda yra švari.  
  • Visada įsitikinkite, kad skustuvas visiškai liečia odą.  
  • Švelniai prispauskite ir lėtai, sukamaisiais judesiais braukite skustuvu per odą.  
  • Pirmiausia apkirpkite ilgus ar sunkiai skutamus plaukus.  
  • Leiskite odai priprasti prie skutimo ir atsigauti tarp skutimų.
  • Valydami skutimo galvutes, kirptuvą ir apsaugą, atminkite, kad jie visi dera tarpusavyje. Jei netyčia įdėsite kirptuvą į netinkamą skutimo apsaugą, gali prireikti kelių savaičių, kol skutimo efektyvumas vėl bus optimalus.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XP9407/37 , X9002/10 , S591/05 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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