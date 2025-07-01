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Jei esate naujas „Philips“ skustuvo naudotojas arba pakeitėte skutimo galvutes, atminkite, kad odai reikia priprasti prie (naujų) skutimo galvučių. Tai reiškia, kad iš pradžių oda gali šiek tiek sudirgti. Pratinimasis prie naujos „Philips“ skustuvo sistemos gali trukti dvi ar tris savaites. Taip pat galite naudoti tikrojo alavijo kremą ir (arba) losjoną, švelnų drėkinamąjį kremą arba losjoną be alkoholio, kad po skutimosi oda būtų kuo mažiau dirginama. Taip pat apsvarstykite galimybę suteikti laiko prisitaikyti, kad oda atsigautų tarp seansų.
Toliau pateikiame patarimų, kad geriausiai nusiskustumėte naudodami „Philips“ skustuvą ir išvengtumėte diskomforto bei dirginimo.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XP9407/37 , X9002/10 , S591/05 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Kaip pasiekti geriausių rezultatų naudojant „Philips“ skustuvą?
Kokias putas ar gelį galiu naudoti su „Philips“ skustuvu?
Kaip nuimti „Philips“ skustuvo skutimo galvutes?
Ar galiu įkrauti „Philips“ skustuvą po kiekvieno skutimosi?
Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?
Panaudojus „Philips“ skustuvą oda sudirgsta