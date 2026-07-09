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„Philips" pagalba

Mano „Philips“ plaukų džiovintuvas įtraukia plaukus

Jei jūsų plaukai įstrigo arba buvo įtraukti į jūsų „Philips“ plaukų džiovintuvą, laikykitės žemiau pateiktų trikčių šalinimo patarimų, kad išspręstumėte šią problemą. Jei jūsų plaukai įstrigo arba buvo įtraukti į jūsų „Philips“ plaukų džiovintuvą, laikykitės žemiau pateiktų trikčių šalinimo patarimų, kad išspręstumėte šią problemą.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: BHD720/10 , BHD500/00 , BHD504/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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