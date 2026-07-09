Mano „Philips“ plaukų džiovintuvas įtraukia plaukus
Jei jūsų plaukai įstrigo arba buvo įtraukti į jūsų „Philips“ plaukų džiovintuvą, laikykitės žemiau pateiktų trikčių šalinimo patarimų, kad išspręstumėte šią problemą. Jei jūsų plaukai įstrigo arba buvo įtraukti į jūsų „Philips“ plaukų džiovintuvą, laikykitės žemiau pateiktų trikčių šalinimo patarimų, kad išspręstumėte šią problemą.
Džiovinant plaukus su „Philips“ plaukų džiovintuvu įsitikinkite, kad jo priekinė dalis atsukta į jūsų plaukus. Jei bandote išdžiovinti plaukus, kai plaukų džiovintuvo galinė dalis atsukta į plaukus, jūsų plaukai gali įsipainioti į oro įleidimo groteles, esančias džiovintuvo galinėje dalyje.
Jei jūsų plaukai jau įstrigo plaukų džiovintuve, nepanikuokite. Nedelsdami išjunkite džiovintuvą ir švelniai ištraukite plaukus. Taip pat galite paprašyti padėti kito asmens.
Patariame atidžiai vadovautis naudotojo vadovo instrukcijomis, kad išvengtumėte tokių problemų.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:BHD720/10 , BHD500/00 , BHD504/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›