Kada reikia keisti „Philips OneBlade“ peiliuką?

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Patikrinkite „OneBlade“ nusidėvėjimo indikatorių, kad nustatytumėte, kada reikia keisti peiliuką. Kai pakeitimo simbolis yra aiškiai matomas, laikas keisti peiliuką. Kiekvieno peiliuko turėtų užtekti vidutiniškai apie keturis mėnesius, tačiau tai gali skirtis priklausomai nuo jūsų rutinos.
Taip pat galite stebėti peiliuko būklę programėlėje „Philips OneBlade“.
Patarimas. „OneBlade Intimate“ peiliukai gali skirtis nuo toliau pateiktų nurodymų, nes dėl odos apsaugos priemonės galima nematyti pakeitimo simbolio. Kiekvienas peiliukas sukurtas taip, kad jo užtektų maždaug keturis mėnesius, tačiau tai priklauso nuo jūsų rutinos, todėl, pastebėję sumažėjusį našumą, pakeiskite peiliuką.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: QP4631/65 , QP4530/30 , QP6652/61 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›