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„Philips" pagalba

Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?

„Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminiai (įskaitant skustuvus, kirptuvus, „OneBlade“, „Head pro“, kūno plaukų skustuvai, epiliatoriai, plaukų džiovintuvai ir „Lumea IPL“) gali būti saugiai gabenami ir naudojami užsienyje laikantis toliau pateiktų nurodymų.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: QP4631/65 , QP4530/30 , HS7980/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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