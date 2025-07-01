Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?
„Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminiai (įskaitant skustuvus, kirptuvus, „OneBlade“, „Head pro“, kūno plaukų skustuvai, epiliatoriai, plaukų džiovintuvai ir „Lumea IPL“) gali būti saugiai gabenami ir naudojami užsienyje laikantis toliau pateiktų nurodymų.
Skirtingos oro linijos taiko skirtingus reikalavimus dėl akumuliatoriumi maitinamų gaminių vežimo lėktuvu. Prieš kelionę visada pasitarkite su savo oro linijomis, kad sužinotumėte jų konkrečius reikalavimus.
Oro linijoms, kuriose galima vežti ličio jonų akumuliatorius su 100 ar mažiau vatvalandžių rankiniame bagaže (bendras, bet ne universalus reikalavimas), visi „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminiai su ličio jonų akumuliatoriumi atitinka šią ribą.
Jei abejojate, visada pasitarkite su savo oro linijomis.
Įkraudami „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminius užsienyje, visada patikrinkite, ar maitinimo šaltinis toje šalyje atitinka naudojamo įkroviklio arba kištuko adapterio specifikacijas. Šios specifikacijos paprastai yra ant paties kištuko / adapterio.
Jei vienintelis skirtumas yra kaiščių skaičius arba kištuko forma, standartinį kelioninį kištuko adapterį galima naudoti kartu su namuose naudojamu kištuku / adapteriu.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:QP4631/65 , QP4530/30 , HS7980/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›