Kaip surinkti dulkių siurblį „Philips AquaTrio“?

Prieš pirmą kartą naudodami belaidį dulkių siurblį „Philips AquaTrio“, atlikite šiame straipsnyje nurodytus veiksmus ir (arba) peržiūrėkite vaizdo įrašus. Toliau pateikta informacija taikoma tik 7000 ir 9000 serijų „AquaTrio“ modeliams (ne „AquaTrio“ ir ne „AquaTrio Pro“). Žr. toliau esantį paveikslėlį.
Stotį surinksite įspaudę prietaiso laikiklį į pagrindo plokštę, kurioje galima laikyti valymo šepetį (žr. A pav.).
Norėdami surinkti prietaisą, įkiškite rankeną į prietaisą (žr. B pav.).
Prietaisą galite laikyti jį įdėję į „After-Clean“ valymo ir laikymo stotį: užstumkite prietaisą ant laikiklio taip, kad prietaiso laikiklio galas būtų įstatytas į prietaisą (žr. C pav.).
Žiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą su išsamiomis prietaiso surinkimo instrukcijomis.
1. Įspauskite 9000 serijos dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ prietaiso laikiklį į „After-Clean“ dėklą ir pritvirtinkite padėties išlaikymo laikiklį prie vamzdžio. 2. Įsitikinkite, kad „After-Clean“ dėklas padėtas „After-Clean“ valymo ir laikymo stotyje. Patarimas. Valymo šepetėlį galite pakabinti ant prietaiso laikiklio kablio.
1. Pritvirtinkite rankinį prietaisą „trys viename“ prie dulkių surinkimo kibirėlio (pasigirs spragtelėjimas). 2. Pritvirtinkite dulkių surinkimo kibirėlį prie vamzdžio (pasigirs spragtelėjimas). 3. Įkiškite vamzdį į LED antgalį. 4. Norėdami laikyti tik dulkių siurblį, pastatykite tik dulkių siurblį į „After-Clean“ valymo ir laikymo stotį pirmiausia pastatydami LED antgalį ilgojoje pagrindo plokštės pusėje ir įspausdami vamzdį į laikiklį.
1. Norėdami surinkti dulkių siurblio ir drėgnojo valymo prietaiso komplektą, pritvirtinkite rankinį prietaisą „trys viename“ prie drėgnojo valymo modulio (pasigirs spragtelėjimas). 2. Pritvirtinkite drėgnojo valymo modulį prie antgalio „AquaSpin“ (pasigirs spragtelėjimas). 3. Norėdami laikyti dulkių siurblio ir drėgnojo valymo prietaiso komplektą, galite jį pastatyti „After-Clean“ valymo ir laikymo stotyje.
Pastaba. Neįmanoma laikyti dulkių siurblio ir drėgnojo valymo prietaiso komplekto pritvirtinto prie sieninio laikiklio. Ant sieninio laikiklio galima laikyti tik dulkių siurblį.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XW7110/01 , XW9383/01 .