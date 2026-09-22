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„Philips" pagalba

Kaip surinkti dulkių siurblį „Philips AquaTrio“?

Prieš pirmą kartą naudodami belaidį dulkių siurblį „Philips AquaTrio“, atlikite šiame straipsnyje nurodytus veiksmus ir (arba) peržiūrėkite vaizdo įrašus.
Toliau pateikta informacija taikoma tik 7000 ir 9000 serijų „AquaTrio“ modeliams (ne „AquaTrio“ ir ne „AquaTrio Pro“). Žr. toliau esantį paveikslėlį.

7000 ir 9000 serijos

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XW7110/01 , XW9383/01 .

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