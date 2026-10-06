Ar galima dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ vandens bakelius plauti indaplovėje?
Dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ vandens bakelių (ir dulkių surinkimo kibirėlio, esančio 9000 serijos „AquaTrio“) negalima plauti indaplovėje. Toliau pateiktame mūsų straipsnyje sužinokite, kaip plauti šias dalis.
Abu vandens bakelius galite plauti po tekančiu vandeniu, įskaitant drėgną filtrą, esantį nešvaraus vandens bakelyje.
Prieš įdėdami nešvaraus vandens bakelio dangtelį ir jo vandens pratekėjimo elementą atgal, leiskite jiems visiškai išdžiūti. Jei abu daiktai yra visiškai sausi, dangtelį galite uždėti ant nešvaraus vandens bakelio ir jį įdėti atgal į prietaisą.
Po kiekvieno valymo naudokite AUTOCLEAN funkciją.
Žiūrėkite mūsų vaizdo įrašą su išsamiomis vandens bakelių valymo instrukcijomis.
9000 serijos dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ dulkių surinkimo kibirėlio negalima plauti indaplovėje.
Norėdami užtikrinti optimalų našumą, išvalykite dulkių surinkimo kibirėlį kaskart jį ištuštindami ir atlikite toliau nurodytus veiksmus: 1. Išimkite filtro dėklą, įskaitant poroloninį filtrą (žr. 1 pav.). 2. Dulkių surinkimo kibirėlį išpilkite į šiukšlių dėžę (žr. 2 pav.). 3. Po tekančiu vandeniu išskalaukite dulkių surinkimo kibirėlį ir cikloną (žr. 3 pav.). Pastaba. Neplaukite dulkių surinkimo kibirėlio indaplovėje! 4. Palikite dulkių surinkimo kibirėlį ir cikloną visiškai išdžiūti (žr. 4 pav.). 5. Dulkių surinkimo kibirėliui išdžiuvus, pritvirtinkite filtro dėklą su poroloniniu filtru (žr. 5 pav.). 6. Pritvirtinkite rankinį prietaisą „trys viename“ prie dulkių surinkimo kibirėlio (žr. 6 pav.). Pastaba. Netvirtinkite rankinio prietaiso „trys viename“ prie dulkių surinkimo kibirėlio, jei nėra filtro laikiklio ir poroloninio filtro.
9000 serijos dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ vandens bakelių negalima plauti indaplovėje.
Abu vandens bakelius galite išplauti tekančiu vandeniu, įskaitant nešvaraus vandens bakelio dangtelio vandens pratekėjimo elementą (žr. 1 pav.). Prieš įdėdami nešvaraus vandens bakelio dangtelį ir jo vandens pratekėjimo elementą atgal, leiskite jiems visiškai išdžiūti (žr. 2 pav.). Jei abi dalys yra visiškai sausos, galite uždėti dangtelį ant nešvaraus vandens bakelio ir įdėti jį atgal į prietaisą (žr. 3 pav.).
Po kiekvieno valymo naudokite automatinio valymo funkciją.
Daugiau išsamių instrukcijų rasite naudotojo vadove.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XW7110/01, XW9383/01.