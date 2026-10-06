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„Philips" pagalba

Ar galima dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ vandens bakelius plauti indaplovėje?

Dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ vandens bakelių (ir dulkių surinkimo kibirėlio, esančio 9000 serijos „AquaTrio“) negalima plauti indaplovėje. Toliau pateiktame mūsų straipsnyje sužinokite, kaip plauti šias dalis.

9000 serijos „AquaTrio“

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XW7110/01, XW9383/01.

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