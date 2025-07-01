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„Philips" pagalba

Kas yra „OneBlade Club“ peiliukų keitimo planas?

Registruodamiesi „Philips“ prenumeratai „OneBlade Club“, galėsite pasirinkti savo peiliuko keitimo dažnį.

Atsižvelgiant į jūsų pasirinktą dažnį, naujas (-i) peiliukas (-ai) bus pristatytas (-i) jūsų adresu ir visada po ranka turėsite aštrų peiliuką, paruoštą kitam skutimuisi.

Nors prietaiso planas automatiškai baigiasi po 12 mėnesių, peiliukų keitimo planas bus tęsiamas tol, kol jį atšauksite.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: QP4530/30 , QP4631/65 , QP6506/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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