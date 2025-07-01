Kodėl mano prietaisas įkraunamas ilgiau, nei tikėtasi?

30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: QP4530/30 , QP4631/65 , HS7980/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Kas yra „OneBlade Club“ peiliukų keitimo planas?
Kokius prietaisus galiu prijungti prie programėlės „Philips OneBlade“?
Ar galiu naudoti „Philips OneBlade“, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?
Ar galiu naudoti bet kurį USB kištuko adapterį „Philips OneBlade“ įkrovimui?
Kaip naudoti „OneBlade“ kūno plaukams?