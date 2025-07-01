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„Philips" pagalba

Kokius prietaisus galiu prijungti prie programėlės „Philips OneBlade“?

Norėdami prisijungti prie programėlės „Philips OneBlade“ ir pasinaudoti visomis siūlomomis funkcijomis, turėsite naudoti prijungtą „Philips OneBlade 360“. Žr. naudotojo vadovą, kad sužinotumėte, ar „OneBlade“ veikia su „Bluetooth“ ryšiu. Jei „Bluetooth“ nėra konkrečiai paminėtas, jis nėra įtrauktas į jūsų modelį ir „OneBlade“ negalima prijungti prie programėlės.

Nors su programėle galima susieti tik „Bluetooth“ ryšį palaikantį „OneBlade“, galima gauti patarimų, rekomendacijų ir informacijos apie visus „Philips OneBlade“ modelius. Pridėkite savo prietaisus (tiek prijungtus „Bluetooth“ ryšiu, tiek neprijungtus) į programėlę, kad pasinaudotumėte atitinkamomis funkcijomis ir informacija.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: QP4530/30 , QP4631/65 , QP2734/23 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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