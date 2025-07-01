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„Philips" pagalba

Ar galiu naudoti dulkių siurblį „Philips AquaTrio“ kietoms grindims, kilimams ir kilimėliams valyti?

Norėdami sužinoti apie visus paviršius, kuriuos galite valyti 7000 arba 9000 serijos „Philips AquaTrio“, skaitykite toliau pateiktą straipsnį.

7000 ir 9000 serijų „AquaTrio“

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XW7110/01, XW9383/01.

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