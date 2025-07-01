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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XW7110/01, XW9383/01.
Ar galiu pakeisti belaidžio dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ akumuliatorių?
Kada keisti dulkių siurblio „AquaTrio“ šepečius ir filtrus?
Kaip surinkti dulkių siurblį „Philips AquaTrio“?
Ar galiu naudoti dulkių siurblį „Philips AquaTrio“ kietoms grindims, kilimams ir kilimėliams valyti?
Ar galima dulkių siurblio „Philips AquaTrio“ vandens bakelius plauti indaplovėje?
Kokį vandenį galiu naudoti su „Philips AquaTrio“ dulkių siurbliu?
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kiek laiko turėčiau krauti „Philips“ belaidį dulkių siurblį?
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
„Philips AquaTrio“ dulkių siurblio valymas po naudojimo