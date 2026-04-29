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Kuo originalus čiulptukas „Natural“ ar „Anti-colic“ skiriasi nuo čiulptuko „Natural Response“?

Naudojant originalų čiulptuką „Natural“, „Anti-colic“ ar įprastą buteliuką, pienas iš jų paprastai teka be pastangų. Todėl pereinant prie „Natural Response“ čiulptuko rekomenduojama naudoti didesnės tėkmės čiulptuką.

Leiskite kūdikiui susipažinti su naujuoju čiulptuku. Stebėkite mažylio rodomus ženklus, kad galėtumėte nuspręsti, ar reikia keisti čiulptuką. Toliau esančioje lentelėje pateikiamos čiulptuko „Natural Response“ tėkmės pasirinkimo rekomendacijos, kad pradžia būtų lengvesnė. Peržiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą, kad daugiau sužinotumėte apie maitinamų kūdikių rodomus ženklus.

Kuo originalus čiulptukas „Natural“ ar „Anti-colic“ skiriasi nuo čiulptuko „Natural Response“?

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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