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Naudojant originalų čiulptuką „Natural“, „Anti-colic“ ar įprastą buteliuką, pienas iš jų paprastai teka be pastangų. Todėl pereinant prie „Natural Response“ čiulptuko rekomenduojama naudoti didesnės tėkmės čiulptuką.
Leiskite kūdikiui susipažinti su naujuoju čiulptuku. Stebėkite mažylio rodomus ženklus, kad galėtumėte nuspręsti, ar reikia keisti čiulptuką. Toliau esančioje lentelėje pateikiamos čiulptuko „Natural Response“ tėkmės pasirinkimo rekomendacijos, kad pradžia būtų lengvesnė. Peržiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą, kad daugiau sužinotumėte apie maitinamų kūdikių rodomus ženklus.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar galiu naudoti čiulptuką „Natural Response“ su originaliais buteliukais „Natural“?
Ar galima maitinti kūdikį tirštu maistu naudojant čiulptuką „Natural Response“?
Kaip atskirti čiulptukus „Natural“ ir „Natural Response“?
Kodėl mano kūdikis atsisako žinduko „Natural Response“?
Kuris žindukas „Natural Response“ geriausiai tinka mano kūdikiui?
Kuo originalus čiulptukas „Natural“ ar „Anti-colic“ skiriasi nuo čiulptuko „Natural Response“?
Kodėl nėra amžiaus požymių ant „Natural Response“ čiulptukų pakuočių?
Kokie yra čiulptuko „Natural Response“ pranašumai?