GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Kodėl mano kūdikis atsisako žinduko „Natural Response“?

Sukūrėme čiulptuką „Natural Response“ taip, kad jis veiktų krūties principu, o kūdikis galėtų žįsti, ryti ir kvėpuoti natūraliu ritmu. Pienas iš čiulptuko teka tik kūdikiui aktyviai geriant. Kūdikiams, pripratusiems prie laisvai tekančių buteliukų, reikės prisitaikyti prie naujo maitinimo būdo ir šiek tiek laiko, kad priprastų prie čiulptuko „Natural Response“.

Dauguma kūdikių yra jautrūs pokyčiams, todėl gali prireikti šiek tiek pastangų, kol prisitaikys prie naujo maitinimo būdo. Naują buteliuką mažyliui siūlykite, kai jis yra atsipalaidavęs ir nealkanas. Jei kelis kartus bandėte maitinti nesėkmingai, tai gali reikšti, kad jūsų kūdikiui reikia kitokio srauto žinduko.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCY903/74 , SCD838/17 , SCD837/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis