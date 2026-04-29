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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar galima maitinti kūdikį tirštu maistu naudojant čiulptuką „Natural Response“?
Ar galiu naudoti čiulptuką „Natural Response“ su originaliais buteliukais „Natural“?
Kaip atskirti čiulptukus „Natural“ ir „Natural Response“?
Kuo originalus čiulptukas „Natural“ ar „Anti-colic“ skiriasi nuo čiulptuko „Natural Response“?
Kuris žindukas „Natural Response“ geriausiai tinka mano kūdikiui?
Kodėl mano kūdikis atsisako žinduko „Natural Response“?
Kodėl nėra amžiaus požymių ant „Natural Response“ čiulptukų pakuočių?
Kokie yra čiulptuko „Natural Response“ pranašumai?