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„Philips" pagalba

Kuris čiulptukas „Natural Response“ geriausiai tinka mano kūdikiui?

Krūtimi maitinami naujagimiai linkę laikytis to paties maitinimo būdo kaip ir maitinami buteliuku. Rekomenduojame stebėti kūdikio ženklus, kad rastumėte geriausią čiulptuko srauto greitį.

„Natural Response“ čiulptukai sukurti taip, kad reaguotų į tai, kaip geria jūsų kūdikis. Tačiau galbūt dar nežinote, kaip jūsų kūdikis geria iš buteliuko.

Bendrai rekomenduojame pirmiausia pabandyti prie buteliuko pridėti čiulptuką ir pagal jį derinti kito čiulptuko tėkmę. Jei keli bandymai maitinti nebuvo sėkmingi, čiulptuką pakeiskite į kitokios tėkmės greičio čiulptuką.

Naudokite didesnio srauto čiulptuką, jei:

  • kūdikis negauna pakankamai pieno iš buteliuko; arba
  • maitinimas trunka per ilgai (pvz., ilgiau nei 30 minučių); arba
  • kūdikis maitinimo metu užmiega, susierzina arba užuot gėręs, žaidžia su čiulptuku.

Naudokite mažesnio srauto čiulptuką, jei:

  • kūdikis ryja pieną; arba
  • maitinant pienas išteka iš burnos.

Vadovaukitės kūdikio gėrimo stiliumi, o ne jo amžiumi. Kūdikiai, kurie entuziastingai geria, gerdami dažnai stipriai čiulpia ir spaudžia, todėl pieno srautas būna didesnis. Todėl jiems paprastai reikia mažesnio pralaidumo čiulptuko, pavyzdžiui, Nr. 1 arba Nr. 2, kad pienas nepratekėtų. Lėtai ir tolygiai geriantiems kūdikiams, neatsižvelgiant į jų amžių, greičiausiai labiau tinka didesnis čiulptuko srauto greitis (pvz., čiulptukas Nr. 4 arba 5 / 6), kad būtų užtikrintas pakankamas pieno srautas.

Jei naudojote ankstesnį „Philips Avent Natural“ čiulptuką, jūsų kūdikiui gali prireikti didesnio pieno srauto greičio naudojant „Natural Response“ čiulptuką, nes jis pripratęs, kad daugiau pieno teka greitai ir su mažesnėmis pastangomis.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD838/17 , SCF396/31 , SCD837/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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