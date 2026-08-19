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„Philips" pagalba

Kuris žindukas „Natural Response“ geriausiai tinka mano kūdikiui?

Rekomenduojame pirmiausia pabandyti žinduką, kuris tiekiamas su buteliuku, ir, jei reikia, jį pakeisti kitu.

Geriausias būdas nustatyti, ar žinduko srautas yra tinkamas – stebėti kūdikio maitinimosi elgesį. Jei kūdikis maitinasi patogiai, gauna pakankamai pieno ir normaliai auga, paprastai nereikia keisti žinduko srauto.

Iš „Natural Response“ žinduko pienas išteka tik tada, kai kūdikis aktyviai žinda. Suaugusiųjų ir kūdikių čiulpimo būdai skiriasi, todėl neverta savarankiškai išbandyti žinduko, kad galėtumėte įvertinti pieno tekėjimo greitį – tai nėra patikimas būdas. Vietoj to stebėkite, kaip maitinasi jūsų kūdikis.

Naudokite didesnio srauto žinduką, jei:

  • kūdikis neiščiulpia pakankamai pieno iš buteliuko arba
  • per ilgai užtrunka, kol išgeria pieną
  • užmiega maitinimo metu, dar nebaigęs iki galo
  • atrodo susierzinęs arba žaidžia su žinduku, vietoj to, kad gertų.

Naudokite mažesnio srauto žinduką, jei:

  • kūdikis geria pieną dideliais gurkšniais
  • kosėja maitinamas
  • kūdikiui iš burnos teka pienas

Vadovaukitės kūdikio gėrimo stiliumi, o ne jo amžiumi. Kūdikiai, kurie entuziastingai geria, gerdami dažnai stipriai čiulpia ir spaudžia, todėl pieno srautas būna didesnis. Todėl jiems paprastai reikia mažesnio pralaidumo žinduko, pavyzdžiui, Nr. 1 arba Nr. 2, kad pienas nepratekėtų. Lėtai ir tolygiai geriantiems kūdikiams, neatsižvelgiant į jų amžių, greičiausiai labiau tinka didesnis žinduko srauto greitis (pvz., žindukas Nr. 4 arba 5 / 6), kad būtų užtikrintas pakankamas pieno srautas.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD838/17 , SCF396/31 , SCD837/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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