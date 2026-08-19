Kuris žindukas „Natural Response“ geriausiai tinka mano kūdikiui?
Rekomenduojame pirmiausia pabandyti žinduką, kuris tiekiamas su buteliuku, ir, jei reikia, jį pakeisti kitu.
Geriausias būdas nustatyti, ar žinduko srautas yra tinkamas – stebėti kūdikio maitinimosi elgesį. Jei kūdikis maitinasi patogiai, gauna pakankamai pieno ir normaliai auga, paprastai nereikia keisti žinduko srauto.
Iš „Natural Response“ žinduko pienas išteka tik tada, kai kūdikis aktyviai žinda. Suaugusiųjų ir kūdikių čiulpimo būdai skiriasi, todėl neverta savarankiškai išbandyti žinduko, kad galėtumėte įvertinti pieno tekėjimo greitį – tai nėra patikimas būdas. Vietoj to stebėkite, kaip maitinasi jūsų kūdikis.
Naudokite didesnio srauto žinduką, jei:
kūdikis neiščiulpia pakankamai pieno iš buteliuko arba
per ilgai užtrunka, kol išgeria pieną
užmiega maitinimo metu, dar nebaigęs iki galo
atrodo susierzinęs arba žaidžia su žinduku, vietoj to, kad gertų.
Naudokite mažesnio srauto žinduką, jei:
kūdikis geria pieną dideliais gurkšniais
kosėja maitinamas
kūdikiui iš burnos teka pienas
Vadovaukitės kūdikio gėrimo stiliumi, o ne jo amžiumi. Kūdikiai, kurie entuziastingai geria, gerdami dažnai stipriai čiulpia ir spaudžia, todėl pieno srautas būna didesnis. Todėl jiems paprastai reikia mažesnio pralaidumo žinduko, pavyzdžiui, Nr. 1 arba Nr. 2, kad pienas nepratekėtų. Lėtai ir tolygiai geriantiems kūdikiams, neatsižvelgiant į jų amžių, greičiausiai labiau tinka didesnis žinduko srauto greitis (pvz., žindukas Nr. 4 arba 5 / 6), kad būtų užtikrintas pakankamas pieno srautas.
Visi mokomės savo tempu. Žindymas yra įgūdis, kurį vieni kūdikiai išmoksta greičiau, o kiti lėčiau. Todėl kai kuriems kūdikiams iš pradžių gali labiau tikti mūsų „First Flow“ žindukas (Natural T0), o vėliau jie gali pereiti prie „Natural Response“ žindukų.
Jei kūdikis žaidžia su žinduku vietoje to, kad čiulptų, arba atrodo susierzinęs, pabandykite naudoti „Natural Response“ žinduką su didesniu srautu. Jei jūsų kūdikiui, maitinant „Natural Response“ žindukais, 50 ml pieno išgerti prireikia daugiau nei 20 minučių, pereikite prie mūsų originalaus „Natural“ 2 oz buteliuko (SCF039/17) su „Natural“ žinduku T0 (SCF657/27). Jei maitinimo problemos išlieka, kreipkitės į gydytoją.
JAV ir Kanadoje žindukų „Philips Avent Natural Response“ pralaidumas gali būti nuo 1 iki 5, o kitose šalyse – nuo 1 iki 6. Didžiausią srauto greitį (6) turintys žindukai labiau tinka tirštesniems skysčiams arba kūdikiams, kurie nori greito srauto.
Higienos sumetimais rekomenduojame keisti maitinimo žindukus kas 3 mėnesius naudojimo. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite žindukus ir pakeiskite juos vos pastebėję pirmuosius pažeidimo ar nusidėvėjimo požymius. Atsarginiai žindukai parduodami atskirai.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SCD838/17 , SCF396/31 , SCD837/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›