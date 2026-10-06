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Čiulptukai „Natural Response“ sukurti, kad būtų panašūs į krūtį ir kūdikis jaustųsi taip, lyg žįstų krūtį. Tačiau tik čiulptukai „Natural Response“ yra sukurti taip, kad iš jų pienas išsiskiria tik tada, kai kūdikis aktyviai čiulpia.
JAV ir Kanadoje čiulptukų „Philips Avent Natural Response“ pralaidumas gali būti nuo 1 iki 5, o kitose šalyse – nuo 1 iki 6. Jei nebeturite pakuotės, žindukus galite atpažinti pagal šias funkcijas:
Nemaišykite „Natural“ čiulptukų su „Natural Response“ čiulptukais, nes galite sumaišyti kūdikio gėrimo įpročius. Žr. toliau pateiktą iliustraciją, kad sužinotumėte, kurį čiulptuką turite.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Ar galiu naudoti čiulptuką „Natural Response“ su originaliais buteliukais „Natural“?
Ar galima maitinti kūdikį tirštu maistu naudojant čiulptuką „Natural Response“?
Kaip atskirti čiulptukus „Natural“ ir „Natural Response“?
Kodėl mano kūdikis atsisako žinduko „Natural Response“?
Kuris žindukas „Natural Response“ geriausiai tinka mano kūdikiui?
Kuo originalus čiulptukas „Natural“ ar „Anti-colic“ skiriasi nuo čiulptuko „Natural Response“?
Kodėl nėra amžiaus požymių ant „Natural Response“ čiulptukų pakuočių?
Kokie yra čiulptuko „Natural Response“ pranašumai?