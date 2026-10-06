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„Philips" pagalba

Kaip atskirti čiulptukus „Natural“ ir „Natural Response“?

Čiulptukai „Natural Response“ sukurti, kad būtų panašūs į krūtį ir kūdikis jaustųsi taip, lyg žįstų krūtį. Tačiau tik čiulptukai „Natural Response“ yra sukurti taip, kad iš jų pienas išsiskiria tik tada, kai kūdikis aktyviai čiulpia.

JAV ir Kanadoje čiulptukų „Philips Avent Natural Response“ pralaidumas gali būti nuo 1 iki 5, o kitose šalyse – nuo 1 iki 6. Jei nebeturite pakuotės, žindukus galite atpažinti pagal šias funkcijas:

  • Ant čiulptuko antgalio yra J formos plyšys, o ne apvali skylė.
  • Prie čiulptuko antgalio nėra spiralinio dizaino.
  • Čiulptukuose „Natural“ yra 3 skaičiai ant šonų; „Natural Response“ čiulptukai turi tik 1.

Nemaišykite „Natural“ čiulptukų su „Natural Response“ čiulptukais, nes galite sumaišyti kūdikio gėrimo įpročius. Žr. toliau pateiktą iliustraciją, kad sužinotumėte, kurį čiulptuką turite.

Čiulptukas „Natural Response“

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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